Moria Casán y María Fernanda Callejón volvieron a discutir en vivo: qué pasó ahora
Durante la última emisión de "La mañana con Moria", la conductora y la panelista quisieron arreglarse, pero terminaron a los gritos.
Luego de que durante la tarde del miércoles trascendieran versiones sobre un supuesto malestar entre Moria Casán y María Fernanda Callejón a raíz de sus recientes roces frente a las cámaras, ambas protagonistas decidieron utilizar el aire de "La mañana con Moria" para ponerle fin a las especulaciones.
Lejos de esquivar el tema, la conductora minimizó las versiones sobre supuestos gritos detrás de escena y explicó cómo maneja la dinámica televisiva: “En la tele se dicen muchas cosas. Yo me entero de lo que hago por la tele. Dijeron que pegamos gritos, pero no es así, porque acá se habla como si estuviéramos en misa. Esto es show, yo nunca me llevo ningún problema a casa, no hay nada personal”, antes de dirigirse afectuosamente hacia su panelista consultándole: “¿Dormiste bien, mi amor?“.
Ante esa bienvenida cordial, Callejón reaccionó con humor frente a la mirada del público y de la prensa de espectáculos que seguía de cerca el reencuentro televisivo. En ese intercambio inicial, la actriz bromeó sobre las posibles críticas que recibirían por mostrarse conciliadoras al señalar: “Ahora que nos saludamos nos van a decir que somos panqueques”, a lo que Casán respondió inmediatamente avalando la naturalidad de los roces cotidianos en un equipo de trabajo al sostener: “Está bien, estamos haciendo un programa de tele en donde todos los días nos vemos con nuestros compañeros, y hay días buenos y días malos”.
Sin embargo, aquella introducción distendida dio paso rápidamente a un momento de marcada franqueza cuando Moria Casán decidió blanquear ciertas actitudes de su compañera que le habían provocado fastidio. Sin rodeos y mirando a la panelista, la conductora le lanzó una pregunta tan directa como incisiva: “¿Vos sentís que yo te maltrato? Si vos sentís eso, entonces yo no te creo lo de Diotto", dejando en evidencia la incomodidad que le generaron las declaraciones previas en torno al vínculo entre ambas dentro del ciclo.
El comentario tomó por sorpresa a Callejón, quien buscó aclarar de inmediato que sus dichos anteriores no respondían a una percepción propia sino a comentarios recibidos en sus redes sociales, reafirmando su comodidad laboral con estas palabras: “Yo no sentí maltrato, yo dije lo que la gente me deja en mensajes. Yo acá soy feliz. Sí es verdad que este año viví cinco vidas. Estoy orgullosa de que eso haya pasado”.
No conforme del todo, Moria cerró el intercambio con una advertencia filosa sobre la exposición mediática de los integrantes del panel al sentenciar: “Lo que pasa es que acá se te ha cuidado por todos lados, pero hay varios a los que les agarra un ataque de protagonismo, salen a hacer notas, lo permitimos... es algo que pasa con este programa”.
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