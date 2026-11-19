Ante esa bienvenida cordial, Callejón reaccionó con humor frente a la mirada del público y de la prensa de espectáculos que seguía de cerca el reencuentro televisivo. En ese intercambio inicial, la actriz bromeó sobre las posibles críticas que recibirían por mostrarse conciliadoras al señalar: “Ahora que nos saludamos nos van a decir que somos panqueques”, a lo que Casán respondió inmediatamente avalando la naturalidad de los roces cotidianos en un equipo de trabajo al sostener: “Está bien, estamos haciendo un programa de tele en donde todos los días nos vemos con nuestros compañeros, y hay días buenos y días malos”.