El fuerte reclamo de Moria Casán a Rodrigo De Paul en vivo: "¿El padre no puede...?"

Sin embargo, notó que el compromiso con su familia afectó su rendimiento en la rutina de baile, por lo que no dudó en aconsejarla y criticar a su expareja.

“Yo entiendo que priorizás porque tenés al papá en otro lado y todo se complica, pero también me parece que podrías conciliar las cosas para priorizarte, porque siempre estás pensando en los demás”, comenzó Moria, impulsando a Camila Homs a enfocarse en sus propios proyectos.

“Vos tenés ganas de seguir en esto y tenés que seguir con tus chicos y el chico se lo tenés que llevar al padre... ¿El padre no puede venir a buscar a los chicos y dejar de romper las pe...?”, agregó.

Aunque Camila Homs intentó evadir la polémica y no responsabilizar al futbolista por la decisión de su renuncia al Bailando, Moria Casán no se quedó callada. Sin pelos en la lengua, le reclamó al ex de Tini Stoessel que cuide de sus hijos mientras la modelo continúa en el certamen. “De Paul: por favor, ya que paseás también, vení a buscar a los chicos. La chica sigue acá, no se tiene por qué ir”, lanzó.