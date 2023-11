Moria Casán fulminó a Susana Giménez por vivir en Uruguay y la comparó con Mirtha Legrand

“Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”, sentenció Casán sin ningún tapujo. Aunque, por si esto fuera poco, luego comparó a Su con Mirtha Legrand, quien también se vio envuelta en este escándalo.

“Yo manejo la ironía y, tal vez, ella sea más conservadora, más anafltalinada, más diva de teléfono blanco... Creo que (Mirtha) Legrand maneja mejor el humor que ella”, expresó de forma picante. Luego, cerró confirmando que no hay trasfondos políticos en su enfrerntamiento: "¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”, fueron sus palabras exactas.