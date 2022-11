Rating: cómo le fue a Moria Casán reemplazando a Florencia Peña en LPA

637c018570bd5__838x390.jpg

En su primer programa como conductora de "LPA", Moria mostró imágenes inéditas de sus primeros pasos en su relación con su actual marido, Pato Galmarini, quien estuvo invitado al programa. “Él estaba bien lanzado, me chapó bien", recordó la diva.

En tanto Galmarini reveló que "ahí no me dio bola, yo estaba casado pero no se podía. Me quise separar esa noche", dijo entre risas.

Moria, por su parte confesó que "cuando nos reencontramos, él me contó que estuvo en el programa, ¡y yo no me acordaba!".

Si bien el programa estuvo repleto de risas, entretenimiento y diversión, el rating no le jugó una buena pasada. “LPM” tuvo picos de 1.5 y un promedio de 0.9, pero no le alcanzó para superar a otros programas.