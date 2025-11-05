Morrissey canceló su show en Argentina y la gira por Latinoamérica: cómo pedir el reembolso

Embed - Move Concerts Argentina on Instagram View this post on Instagram

¿Cómo pedir el reembolso de Morrissey?

Ante la cancelación total del tour, los organizadores comunicaron el procedimiento para la devolución del dinero de las entradas. Según el comunicado oficial, “si realizaste tu compra a través de www.movistararena.com.ar, el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus entradas, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu entidad bancaria”.