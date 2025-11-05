Morrissey canceló su show en Argentina y la gira por Latinoamérica: cómo pedir el reembolso
Después de cancelar su show en México por “agotamiento extremo”, el artista anunció una nueva medida que rompe el corazón de sus fans.
Morrissey volvió a ser noticia en las últimas horas y no precisamente por su música. El reconocido artista británico se encuentra nuevamente en el foco de la atención luego de que se confirmara que canceló todos sus shows en Latinoamérica, una decisión que sorprendió y entristeció a sus seguidores en la región.
La noticia impactó especialmente a los fanáticos argentinos, ya que el cantante tenía programada una presentación este fin de semana en Buenos Aires, evento para el cual ya se encontraban agotadas gran parte de las entradas.
El anuncio llega pocos días después de que Morrissey suspendiera también su show en México, donde explicó que la cancelación se debía a “agotamiento extremo”. Ahora, un nuevo comunicado oficial detalló que, por las mismas razones, “la gira por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires”.
Desde la organización aclararon que “la situación es ajena a la producción local de Move Concerts Argentina y Movistar Arena”, dejando en claro que la decisión fue tomada por el entorno directo del músico y no por causas relacionadas con la logística local.
¿Cómo pedir el reembolso de Morrissey?
Ante la cancelación total del tour, los organizadores comunicaron el procedimiento para la devolución del dinero de las entradas. Según el comunicado oficial, “si realizaste tu compra a través de www.movistararena.com.ar, el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus entradas, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu entidad bancaria”.
Para otras consultas, el público puede comunicarse con el equipo de atención al cliente mediante el correo [email protected], donde se brindará asistencia personalizada sobre el proceso de reintegro.
