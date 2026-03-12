Mucho llanto y poca sorpresa: "No te olvidaré", un romance correcto pero muy esquemático

Acá es donde la película se muerde la cola. Lo que en teoría debería ser un drama romántico épico, termina sintiéndose como la historia de una madre intentando recuperar a su hija, donde el romance quedó relegado a una subtrama que a veces molesta.

Y lo que más me dolió fue lo que hicieron con los padres del novio fallecido. Esa dinámica, el dolor de unos abuelos que tienen que volver a ver a la mujer que consideran responsable de su mayor pérdida, podría haber sido la parte más intensa de la película. El encuentro entre ellos es de una carga emocional tremenda, pero se siente que quedó a un costado cuando tendría que haber sido el centro del conflicto.

La historia de "No te olvidaré" no es tan mala como parece, al contrario, tiene elementos muy rescatables y momentos de mucha sensibilidad. Pero en este género, la química lo es todo. Podés tener el mejor guion del mundo, pero si la pareja central no se puede mirar sin que parezca que están esperando el colectivo, la magia se rompe. Él se carga la película al hombro, pero con una protagonista tan inexpresiva, el drama termina siendo una oportunidad desperdiciada. Y, la realidad es que me parece completamente triste porque ella es una actriz que supo marcarnos en historias como "Está detrás de ti" o "Longlegs", pero lo que no comprendió es que en el romance necesitas muchas más expresiones y dinamismo que en historias de terror.