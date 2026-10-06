La Justicia revisará el sobreseimiento de la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta

“Venía despacio en el auto, había pocos autos, recuerdo que vi el Museo de Bellas Artes, y después no puedo recordar absolutamente nada; lo siguiente es que escucho como un estruendo, no sé si pisé yo el freno o se paró el auto, no lo puedo saber con certeza. Cuando vuelvo sobre mí, veo el airbag, y humo o polvo...”

La clave para el sobreseimiento vino del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que convocó a una junta médica y entregó su informe psicológico-psiquiátrico el 10 de abril de este año.

El informe marcó, en un análisis retrospectivo, que “surge que la paciente sufría de eventos psíquicos registrados previos al de 2024“ que podían ser considerados ”crisis focales o parciales”. Así y todo, Scheuer circulaba con un registro de conducir.

El daño que sufrió la otra víctima fue notable. Cleusa, la mujer de De Amorim, de 50 años, atravesó varias tomografías, que determinaron un daño masivo en su cráneo y una deformación de la caja torácica. Hoy, se recupera en su país.