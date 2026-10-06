La Justicia revisará el sobreseimiento de la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta
Patricia Scheuer protagonizó el accidente que le costó la vida a Fernando Amorim y dejó gravemente herida a su pareja.
A dos meses del sobreseimiento de Patricia Ana Scheuer, la actriz y empresaria gastronómica detenida por atropellar y matar a un turista brasileño en el barrio porteño de Recoleta, la Justicia decidió revisar la medida. El hecho ocurrió en Año Nuevo de 2025 en en la esquina de la Avenida Del Libertador y Alvear. En el accidente la pareja de la víctima resultó herida.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Lucero y Yamile Bernan, concedió el recurso de casación presentado por los abogados Facundo Orazi y Agustín Biancardi, querellantes del hijo de Fernando Pereira De Amorim, la víctima fatal. “La parte recurrente alega una incorrecta aplicación de la ley sustantiva”, afirmó la jueza Bernan.
La decisión de los jueces Pablo Lucero y Yamile Bernan, integrantes de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, permite que la causa sea revisada nuevamente. El recurso fue interpuesto por los abogados Facundo Orazi y Agustín Biancardi, representantes del hijo de Fernando Pereira De Amorim, la víctima fatal.
La jueza Bernan señaló que la parte querellante alega una incorrecta aplicación de la ley sustantiva en el fallo previo. Anteriormente, el juez Martín Peluso había dictado el sobreseimiento de Scheuer, de 72 años, al considerar que la mujer atravesó un estado de inconsciencia que excluyó toda conducta voluntaria durante el hecho.
La teoría del "apagón" y el informe médico
Durante la investigación, Scheuer había asegurado que sufrió una suerte de apagón neurológico durante los segundos previos al accidente. Incluso, afirmó que sufría de “epilepsia focal de causa estructural”, un diagnóstico realizado en la clínica FLENI, según el expediente. Es decir, para el juez de primera instancia, la empresaria atropelló y mató sin conciencia. Un informe oficial descartó que la acusada estuviera usando su teléfono al momento del impacto.
“Venía despacio en el auto, había pocos autos, recuerdo que vi el Museo de Bellas Artes, y después no puedo recordar absolutamente nada; lo siguiente es que escucho como un estruendo, no sé si pisé yo el freno o se paró el auto, no lo puedo saber con certeza. Cuando vuelvo sobre mí, veo el airbag, y humo o polvo...”
La clave para el sobreseimiento vino del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que convocó a una junta médica y entregó su informe psicológico-psiquiátrico el 10 de abril de este año.
El informe marcó, en un análisis retrospectivo, que “surge que la paciente sufría de eventos psíquicos registrados previos al de 2024“ que podían ser considerados ”crisis focales o parciales”. Así y todo, Scheuer circulaba con un registro de conducir.
El daño que sufrió la otra víctima fue notable. Cleusa, la mujer de De Amorim, de 50 años, atravesó varias tomografías, que determinaron un daño masivo en su cráneo y una deformación de la caja torácica. Hoy, se recupera en su país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario