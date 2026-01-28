Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven y Triciclosclos

Orion’s se había fundado en 1968 pero tomó relevancia a nivel nacional recién durante el BA Rock II que se llevó a cabo en 1972 en el Estadio Islas Malvinas de Argentinos Juniors. Además de Adrián Bar, la banda estaba compuesta por Ronan Bar, José Luis González y Petty Guelache. Juntos, llegaron a actuar en recitales junto a grandes exponentes del rock como Luis Alberto Spinetta, Pappo y Charly García. Incluso, Adrián Bar recibió una oferta de Miguel Abuelo para ser guitarrista de Los Abuelos de la Nada en la década del 80, pero la rechazó para dedicarse a su propia banda. Más tarde formó parte de Triciclosclos en la década de los 90s.