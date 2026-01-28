Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven y Triciclosclos
El músico falleció a los 73 años. Muchos lo consideraban uno los pioneros del rock nacional y supo crear hits como "Hasta que salga el sol".
Adrián Bar, líder de las bandas Orion’s Beethoven y Triciclosclos, murió el martes a los 73 años. Era considerado por muchos como uno de los pioneros del rock nacional y se hizo conocido por el hit “Hasta que salga el sol”, lanzado en 1982.
“Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general el fallecimiento de uno de los pioneros de nuestro rock nacional, Adrián Bar está descansando en paz", comunicaron desde su productora, Narvax y Mandíbula Producciones, sin dar mayores detalles sobre la causa de la muerte.
Bar lideró bandas como Orion’s Beethoven, la cual fundó junto a su hermano Ronan y que luego pasó a llamarse solo Orion’s. Con este conjunto lanzó varias canciones, algunas de las cuales lograron convertirse en un hit e incluso resuenan hasta el día de hoy.
Una de las canciones más conocidas de Orion’s es aquella que se distingue por su estribillo: “Toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll, sin parar”. El tema fue lanzado en 1983.
Orion’s se había fundado en 1968 pero tomó relevancia a nivel nacional recién durante el BA Rock II que se llevó a cabo en 1972 en el Estadio Islas Malvinas de Argentinos Juniors. Además de Adrián Bar, la banda estaba compuesta por Ronan Bar, José Luis González y Petty Guelache. Juntos, llegaron a actuar en recitales junto a grandes exponentes del rock como Luis Alberto Spinetta, Pappo y Charly García. Incluso, Adrián Bar recibió una oferta de Miguel Abuelo para ser guitarrista de Los Abuelos de la Nada en la década del 80, pero la rechazó para dedicarse a su propia banda. Más tarde formó parte de Triciclosclos en la década de los 90s.
Desde la productora informaron que no se realizará una despedida pública y que sus cenizas serán depositadas en el mar argentino, en las playas de Santa Clara del Mar, durante una ceremonia a la que podrán asistir sus familiares y amigos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario