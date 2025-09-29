Gran Hermano: confirmaron cuándo regresa a Telefe
En la entrega de los premios Martín Fierro, se anunció qué día vuelve el reality conducido por Santiago del Moro.
Después de una edición más que emocionante, Gran Hermano se prepara para volver a la pantalla de Telefe y comenzar una nueva temporada de la mano de Santiago del Moro.
Como suele ocurrir, el conductor fue dando pistas de lo que se vendrá y de los cambios que pueden llegar a realizarse en el juego.
En esta oportunidad, Del Moro y la producción del canal de las pelotas decidieron que el momento de confirmar la fecha de regreso a la pantalla sería este lunes en la entrega de los premios Martín Fierro.
En un clima muy festivo, se comunicó al público que en febrero del 2026 vuelve Gran Hermano y las puertas de la casa más famosa del mundo se abrirán para recibir a nuevos participantes.
NOTA EN DESARROLLO
