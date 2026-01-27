Murió Alexis Ortega, el actor que le ponía voz latina a Spiderman

Más allá de los estudios de grabación, Ortega supo brillar frente a las cámaras en series que alcanzaron éxito internacional en plataformas de streaming. Los espectadores pudieron ver su faceta actoral en la producción de Netflix, Luis Miguel: La Serie, donde se puso en la piel de un joven Jorge "El Burro" Van Rankin, y también en La Casa de las Flores, bajo el rol del excéntrico DJ Freddy.

Incluso en el ámbito digital contemporáneo, el actor se mantuvo vigente colaborando en el doblaje al español de contenidos masivos, como el canal del famoso youtuber MrBeast. Hasta el momento, se desconocen los motivos de su muerte temprana, un hecho que ha dejado un vacío irreparable en la industria cultural de la región.