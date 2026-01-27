Murió Alexis Ortega, el actor que le ponía voz latina a Spiderman
El actor, de 38 años, también fue parte de producciones como Star Wars y Cars. Conocé qué le pasó y la conmoción que generó su partida.
El mundo del entretenimiento en América Latina se encuentra conmocionado tras confirmarse la partida de una de sus voces más emblemáticas de la última década. Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje y televisión mexicano, falleció este lunes a la edad de 38 años. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencias entre colegas y seguidores que crecieron escuchando su interpretación de héroes y personajes icónicos.
La confirmación de su deceso llegó a través de una publicación oficial realizada por el sitio especializado World Dubbing News. El comunicado, compartido originalmente en redes sociales, expresaba: "Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil". La partida del artista, nacido en 1987, ha resultado inesperada para el público, ya que no se habían reportado complicaciones previas en su estado de bienestar.
Ortega inició su trayectoria en la industria del doblaje en el año 2013 y, en poco tiempo, logró posicionarse como un referente indispensable para las grandes producciones de Hollywood. Su mayor hito profesional fue, sin duda, dar vida en español latino al Spider-Man interpretado por Tom Holland. Su labor fue fundamental para presentar al personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, participando en cintas que marcaron una época.
Entre sus trabajos más destacados en la franquicia de superhéroes se encuentran sus interpretaciones en filmes como Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018). Gracias a su tono juvenil y carismático, Alexis logró conectar emocionalmente con millones de espectadores que lo identificaron como la voz oficial del "arácnido".
Sin embargo, su talento no se limitó únicamente al mundo de las capas y las máscaras. Alexis Ortega prestó su voz para proyectos animados de gran envergadura, como la emotiva película Big Hero 6, donde interpretó a Tadashi Hamada. También dejó su sello en otras producciones de Disney y Pixar como Buscando a Dory, Cars 3 y la épica Star Wars: Rogue One.
Más allá de los estudios de grabación, Ortega supo brillar frente a las cámaras en series que alcanzaron éxito internacional en plataformas de streaming. Los espectadores pudieron ver su faceta actoral en la producción de Netflix, Luis Miguel: La Serie, donde se puso en la piel de un joven Jorge "El Burro" Van Rankin, y también en La Casa de las Flores, bajo el rol del excéntrico DJ Freddy.
Incluso en el ámbito digital contemporáneo, el actor se mantuvo vigente colaborando en el doblaje al español de contenidos masivos, como el canal del famoso youtuber MrBeast. Hasta el momento, se desconocen los motivos de su muerte temprana, un hecho que ha dejado un vacío irreparable en la industria cultural de la región.
