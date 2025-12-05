Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de la película "Mortal Kombat"

Tagawa apareció en el film original de 1995 y en su secuela, de 1997. A la vez, tuvo apariciones especiales en los desprendimientos, como también prestó su voz a varias versiones del videojuego que se hicieron posteriores al éxito de la franquicia cinematográfica.

Su imponente voz y su físico lo convirtieron en un referente de esta cinta cinematográfica. Tanto así, que retomó ese papel en posteriores proyectos de la franquicia, pues apareció en la serie ‘Mortal Kombat: Legacy (2013)’ y prestó su voz al personaje para el videojuego de la misma trilogía, lo que le permitió mantenerse vigente para las nuevas generaciones.

También llevó su talento a la televisión en "Nash Bridges" (1996); "Hawaii" (2004); Revenge (2012-2013); un episodio de Teen Wolf (2014); Star Wars: Rebels (2017); Teenage Mutant Ninja Turtles (2017); la película ganadora del Emmy, Man in the High Castle (El hombre en el castillo); y Blue Eye Samurai (2023).