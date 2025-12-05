Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el villano de la película "Mortal Kombat"
Tenía 75 años y una extensa trayectoria en la industria de Hollywood ligada a las artes marciales.
Cary-Hiroyuki Tagawa, actor estadounidense de origen japonés, que protagonizó la franquicia Mortal Kombat, murió este jueves a los 75 años en la ciudad estadounidense de Santa Bárbara, California, según confirmó The Hollywood Reporter.
Los problemas de salud del actor se complicaron a partir de un derrame cerebral que había tenido hace poco tiempo, confirmó su familia al medio Deadline, que dio la primicia.
Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de los villanos de “Mortal Kombat”
Cary-Hiroyuki Tagawa nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón, en plena posguerra. A los 5 años se mudó con su familia a los Estados Unidos y desde muy chico le interesaron las artes marciales.
A los 21 años, Tagawa se centró en aprender el karate tradicional japonés en la Universidad del Sur de California y, al poco tiempo, volvió a su país de origen para estudiar en la Asociación Japonesa de Karate.
Es en esta época en la que ingresa a Hollywood con pequeños papeles en series y películas, sobre todo de extra, hasta que llegó al gran rol de su vida, el villano Shang Tsung en la franquicia de Mortal Kombat.
Tagawa apareció en el film original de 1995 y en su secuela, de 1997. A la vez, tuvo apariciones especiales en los desprendimientos, como también prestó su voz a varias versiones del videojuego que se hicieron posteriores al éxito de la franquicia cinematográfica.
Su imponente voz y su físico lo convirtieron en un referente de esta cinta cinematográfica. Tanto así, que retomó ese papel en posteriores proyectos de la franquicia, pues apareció en la serie ‘Mortal Kombat: Legacy (2013)’ y prestó su voz al personaje para el videojuego de la misma trilogía, lo que le permitió mantenerse vigente para las nuevas generaciones.
También llevó su talento a la televisión en "Nash Bridges" (1996); "Hawaii" (2004); Revenge (2012-2013); un episodio de Teen Wolf (2014); Star Wars: Rebels (2017); Teenage Mutant Ninja Turtles (2017); la película ganadora del Emmy, Man in the High Castle (El hombre en el castillo); y Blue Eye Samurai (2023).
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario