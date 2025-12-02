Netflix películas: la historia del hombre con un futuro académico increíble y el regreso a un mundo de delincuencia
Estrenada en el 2024, esta producción norteamericana combina drama y suspenso en su narrativa. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix, durante este último año, sumó grandes títulos que captaron la atención de su público y marcaron tendencia en la plataforma. Entre series, películas y documentales, cada estreno presenta historia atrapantes que se encargan de aportar entretenimiento y entusiasmo.
Una de las incorporaciones recientes es “Rob Peace”, una película estadounidense que llegó a la plataforma en agosto de 2024. Bajo la dirección de Chiwetel Ejiofor, el film, con una duración que ronda los 120 minutos, combina drama y suspenso para contar una historia de superación que conmovió al mundo entero.
Uno de los grandes puntos fuertes de esta película es su elenco, formado por actores de renombre que aportan experiencia y trayectoria. Jay Will y Gbenga Akinnagbe son los dos protagonistas principales de esta historia exitosa en Netflix.
De qué trata "Rob Peace"
“Rob Peace” cuenta la vida de un joven de Newark que, pese a crecer en un ambiente complicado y lleno de dificultades, logra ingresar a Yale gracias a su talento y dedicación.
Entre la presión académica, los problemas familiares y las dificultades de su barrio, Rob debe enfrentar un conflicto entre dos mundos muy distintos, mientras lucha por construir una vida mejor para sí mismo y su familia.
Si bien este inconveniente deja en claro que estudiar en una universidad de élite parece ofrecerle un futuro distinto, lejos de la violencia y la pobreza que marcaron su infancia, la realidad le demuestra que no es tan simple, motivo por el cual debe sobreponerse a las adversidades.
Reparto de "Rob Peace"
- Jay Will
- J. Blige
- Gbenga Akinnagbe
- Michael Kelly
- Mare Winningham
- Camila Cabello
- Caleb Eberhardt
- Curt Morlaye
Tráiler de "Rob Peace"
