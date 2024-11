Murió el actor surcoreano Song Jae Rim: fue encontrado en su casa junto a una carta

song jae rim La última foto que subió Song Jae Rim a su cuenta de Instagram

La policía informó que junto al cuerpo del actor encontraron una carta de dos páginas, sobre la cual no revelaron el contenido.

Además, las autoridades confirmaron que en el lugar “no hay signos de crimen”, así como tampoco sospechas de terceros involucrados, por lo que la investigación sobre la causa exacta del fallecimiento sigue en curso.

Song Jae Rim Jae Rim era conocido en el mundo del k-drama por sus papeles en “The Moon Embracing the Sun” y “Two Weeks”

El funeral del actor se realizará el 14 de noviembre en una sala funeraria del Hospital St. Mary Yeouido de Seúl, aunque solamente participarán los miembros de su familia y algunos allegados, según informó Yonhap, la agencia local de noticias.

Quién era Song Jae Rim

song jae rim Song Jae Rim tenía 39 años

Song Jae Rim había nacido el 18 de febrero de 1985 en el distrito de Daehak-dong en Seúl. Antes de dar el salto a la actuación, había iniciado su carrera en la industria del entretenimiento coreano como modelo en pasarelas y campañas publicitarias.

Su debut cinematográfico fue en 2009 con la película Actresses y alcanzó la popularidad en 2002 gracias a su participación en el exitoso k-drama The Moon Embracing the Sun, donde interpretó a Kim Jae Won, el leal guardaespaldas del rey.

Al año siguiente, su actuación en Two Weeks como un asesino a sueldo se ganó el reconocimiento del público.

Song Jae Rim El cuerpo sin vida del actor Song Jae Rim fue encontrado en su departamento de Seúl Instagram @jaelim_song

La popularidad de aquellas series lo llevó a forjar una impecable trayectoria que incluyó numerosos k-dramas conocidos como Flower Boy Ramen Shop, Goodbye Mr. Black, Inspiring Generation, Two Weeks, Our Gap-soon, Let Me Hear Your Song y, más recientemente, Queen Woo.

Su participación en la cuarta temporada de We Got Married junto a la actriz Kim So Eun también causó furor en 2014. Sus interacciones en el programa, descritas como “juguetonas, cariñosas y a veces incómodas”, les valió el premio a la “Mejor Pareja” en los Premios de Entretenimiento de MBC de aquel año.