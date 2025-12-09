Murió el actor y humorista Gaspar Valverde

Contrajo matrimonio en 2011 con Karina Vignola, separándose en mayo de 2022. Tienen dos hijas en común: Luana y Alina.

Valverde tuvo varios problemas de salud en los últimos años, una operación de un carcinoma de piel, depresión luego de su separación, dificultades laborales y la muerte de su padre. Se encontraba en tratamiento psicológico y psiquiátrico, y había retomado su rutina con estabilidad.

El pasado lunes 28 de octubre había sufrido un nuevo quebranto de salud en la grabación de su streaming Imperfectos, habiendo desvanecido en el rodaje siendo internado en observación.