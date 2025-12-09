Murió el actor y humorista Gaspar Valverde
En menos de 24 horas, el uruguayo sufrió episodios que lo llevaron a la muerte cerebral y posterior fallecimiento.
El comunicador y humorista Gaspar Valverde falleció este lunes 8 de diciembre a los 50 años. El actor sufrió un grave sangrado en su cráneo que luego derivó en muerte cerebral. Según informaron los medios uruguayos, el reconocido actor se descompensó hace varios días en su hogar, producto de lo cual fue derivado al sanatorio Americano, donde fue atendido.
Allí el personal médico identificó que había sufrido un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA).
Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma, es decir, una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes. Esta condición, finalmente, derivó en la muerte cerebral del comunicador durante las últimas horas, según confirmaron fuentes de su ámbito laboral a El Observador.
Valverde tenía dos hijas de 17 y 14 años con su colega Karina Vignola, con quien se casó en 2011 y de la cual se separó en 2022.
Quién era Gaspar Valverde
Inició su formación en El Circular, debutando en teatro para niños antes de incorporarse a la televisión. Participó en ciclos como Maxi animados, Bienes gananciales, De igual a igual, Yo y tres más y Polémica en el bar, entre otros. A lo largo de su carrera, trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia.
Valverde tuvo varios problemas de salud en los últimos años, una operación de un carcinoma de piel, depresión luego de su separación, dificultades laborales y la muerte de su padre. Se encontraba en tratamiento psicológico y psiquiátrico, y había retomado su rutina con estabilidad.
El pasado lunes 28 de octubre había sufrido un nuevo quebranto de salud en la grabación de su streaming Imperfectos, habiendo desvanecido en el rodaje siendo internado en observación.
