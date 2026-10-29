Susana Giménez celebró el cumpleaños de su hermano Patricio: todos los detalles
En una celebración íntima en Punta del Este, Susana homenajeó a su hermano quien celebró sus 51 años. Conocé los detalles del íntimo festejo.
El vínculo que une a Susana Giménez con su hermano menor, Patricio Giménez, volvió a quedar expuesto en un plano de absoluta intimidad y complicidad doméstica. Aprovechando que ambos se encuentran compartiendo la temporada de verano en las playas de Punta del Este, la diva del espectáculo sorprendió al músico con un festejo de cumpleaños sencillo pero sumamente afectuoso al cumplir sus 51 años, una reunión privada que rápidamente cobró notoriedad tras ser inmortalizada en video.
La velada transcurrió en la residencia que el cantante posee en Uruguay, país donde decidió afincarse desde el advenimiento de la pandemia. El clima distendido estuvo enmarcado por una decoración cálida con plantas de jardín, un cuadro de hortensias azules y la fiel compañía de Rumba, la perra negra del homenajeado, quien permaneció recostada a su lado durante toda la reunión.
Sentados frente al pastel de cumpleaños, la histórica conductora asumió el rol de organizadora y le marcó con simpatía los pasos a seguir a su hermano antes de que apagara la vela: “Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís”. Siguiendo la recomendación al pie de la letra, el agasajado formuló sus intenciones en silencio y, al momento de mirar a la figura televisiva, le expresó su cariño con un sentido “Te amo”, a lo que la diva replicó anhelando que “esté todo bien lindo”.
Lookeada con un atuendo completamente negro, anteojos de sol oscuros y su clásica cabellera rubia, Susana observó con atención a su hermano —vestido con remera celeste y luciendo sus canas— cuando este se dispuso a fraccionar la torta mediante un particular sistema. Apelando al consejo de profesionales de la gastronomía, el músico le mostró cómo retirar el centro de la preparación para distribuir mejor las porciones, despertando el interés de la diva, quien indagó si la técnica pertenecía a Maru Botana.
Este aniversario encuentra al cantante en una fase de intensa actividad profesional e introspección personal. Tras atravesar el invierno en Buenos Aires de manera discreta, el artista mantiene una agenda con casi una presentación diaria en suelo uruguayo, mientras prepara las charlas de presentación para su libro "Antes de ser feliz", donde aborda herramientas sobre paz interior, meditación y lecturas del budismo como "El libro tibetano de la vida y la muerte".
Por su parte, la diva de los teléfonos también se volvió noticia en las redes sociales por sus publicaciones cotidianas desde "La Mary", su icónica finca esteña. Días atrás, compartió un video pedaleando en su flamante bicicleta rodeada por sus mascotas, donde aprovechó para dejar una divertida reflexión: “¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”. Entre las bromas familiares por la vegetación del jardín y la música elegida para amenizar la jornada, la reunión dejó en evidencia la complicidad intacta de los hermanos Giménez lejos de los flashes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario