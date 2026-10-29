Susana Giménez celebró el cumpleaños de su hermano Patricio: todos los detalles

Sentados frente al pastel de cumpleaños, la histórica conductora asumió el rol de organizadora y le marcó con simpatía los pasos a seguir a su hermano antes de que apagara la vela: “Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís”. Siguiendo la recomendación al pie de la letra, el agasajado formuló sus intenciones en silencio y, al momento de mirar a la figura televisiva, le expresó su cariño con un sentido “Te amo”, a lo que la diva replicó anhelando que “esté todo bien lindo”.