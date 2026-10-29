Prescripción de infracciones de tránsito en Argentina: los plazos legales vigentes

En Chaco, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, se establecen dos años para las infracciones leves y cinco para las graves. Por su parte, Catamarca y Mendoza contemplan dos años para las faltas leves y tres para las graves.

En Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego, el plazo informado es de dos años para todas las infracciones. En Formosa, es de un año para las leves y dos para las graves, mientras que Neuquén establece tres años.

En Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis, las infracciones prescriben a los cinco años.

Por último, Chubut contempla plazos diferenciados: seis meses cuando no se inició un procedimiento, un año con el procedimiento iniciado y dos años cuando existe una sentencia firme.

Es importante destacar que la prescripción no siempre se aplica automáticamente. En algunos casos, el conductor debe solicitarla ante el juzgado de faltas correspondiente. Además, determinadas actuaciones administrativas o judiciales pueden interrumpir los plazos.

Cómo consultar las multas de tránsito

Los conductores pueden consultar sus multas de tránsito por DNI o patente a través de las plataformas oficiales de cada jurisdicción, sin necesidad de realizar el trámite presencialmente.

En la provincia de Buenos Aires, la consulta se realiza mediante el sitio oficial de Infracciones de la Provincia de Buenos Aires. Una vez dentro, se debe seleccionar la búsqueda por DNI, CUIT o patente, completar los datos solicitados y revisar las infracciones registradas, sus montos y estados.

En la Ciudad de Buenos Aires, el procedimiento es similar. A través del portal de Consulta de infracciones de CABA, los conductores pueden ingresar su DNI o dominio del vehículo para verificar si tienen multas pendientes.

Para el resto del país, es necesario acceder a los portales oficiales provinciales o municipales o comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente.

En caso de encontrar una multa antigua, el conductor puede verificar si se cumplió el plazo legal y consultar cómo solicitar su prescripción.

De esta manera, revisar periódicamente las infracciones de tránsito permite conocer posibles deudas, evitar inconvenientes administrativos y mantener la documentación del vehículo al día.