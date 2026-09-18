Murió Eugenio Zanetti, el argentino que hizo historia en los Oscar
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en redes sociales. Los detalles de la partida del dramaturgo cordobés.
El reconocido artista y director de arte argentino Eugenio Zanetti falleció este viernes de manera repentina en la Ciudad de Buenos Aires, a pocas semanas de cumplir los 80 años. La noticia causó profunda conmoción en la comunidad cultural, ya que el creativo se encontraba atravesando una etapa de intensa actividad profesional.
De hecho, su deceso se produjo tan solo pocos días después de haber presentado con éxito una retrospectiva de su vasta obra pictórica y cinematográfica en la provincia de Córdoba, provincia con la que mantenía un estrecho lazo.
La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en redes sociales: "Despedimos a Eugenio Zanetti. Su extraordinaria trayectoria de proyección internacional y su excepcional talento lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina. Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante su partida".
Zanetti deja un legado imborrable en el arte y el cine internacional
-
Consagración en Hollywood: Se convirtió en una de las personalidades argentinas más destacadas en la industria del cine tras ganar el Premio Oscar a Mejor Dirección de Arte en 1996 por su trabajo en la película Restauración (Restoration).
Trayectoria multidisciplinaria: A lo largo de más de cinco décadas de carrera, se destacó como pintor, escenógrafo, ilustrador y director de cine, trabajando en importantes producciones teatrales y cinematográficas tanto en Argentina como en Estados Unidos.
El fallecimiento de Zanetti enluta al cine y al arte plástico nacional, que despide a uno de sus talentos más versátiles e influyentes de las últimas décadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario