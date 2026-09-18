Juana Repetto contó cómo sigue tras ser diagnosticada con HPV: "Sentí puntadas"
La actriz relató en sus redes sociales cómo atraviesa este proceso y llamó a no postergar los controles ginecológicos preventivos.
Los controles médicos forman parte de la rutina de Juana Repetto desde que atravesó una lesión por HPV en el útero que requirió una intervención quirúrgica. A partir de aquel diagnóstico, la actriz debe realizarse chequeos ginecológicos con mayor frecuencia y ahora decidió contar públicamente su experiencia para concientizar sobre la importancia de la prevención.
En sus historias de Instagram, Repetto explicó que, debido a sus antecedentes, tiene indicado realizarse el Papanicolaou (PAP) dos veces por año. “Yo me tengo que hacer doble chequeo anual del PAP por mi historial de que yo tuve una cirugía por una lesión por HPV en el útero”, contó.
Afortunadamente, los estudios que se hizo luego de aquella operación no presentaron inconvenientes. Durante su último embarazo, sin embargo, su ginecóloga le pidió que retomara los controles apenas naciera su hijo debido a que tenía el cuello del útero corto.
“Siempre me vino dando perfecto después de la cirugía, pero cuando yo estaba embarazada, como tenía el cuello del útero corto, la ginecóloga me dijo que apenas lo tenga, vuelva y que me quede tranca”, relató.
Juana Repetto contó por qué decidió hacerse una ecografía mamaria
Una vez que dio a luz, la actriz siguió las indicaciones y volvió al consultorio para realizar los estudios correspondientes. En esa oportunidad también coincidió con el momento de controlar sus mamas. “Apenas parí, fui y me hice el control y me tocaba el control mamario. El PAP salió perfecto y la doctora me hizo el control palpando y me dijo que no había nada que le preocupe”, detalló.
Sin embargo, días atrás aparecieron unas molestias que hicieron que Repetto decidiera consultar otra vez. Si bien considera que probablemente estén vinculadas con la lactancia y con haberse comenzado a extraer leche, prefirió no quedarse con la duda.
“Hace unos días que siento unas puntadas, que es obvio que las siento porque me empecé a sacar leche y estoy con la producción enquilombada, pero prefiero consultar de más y no de menos”, explicó.
Por ese motivo, decidió realizarse una ecografía mamaria. Al compartirlo con sus seguidores, también hizo hincapié en que estar amamantando no debería ser un motivo para dejar de consultar ante la aparición de alguna molestia.
“Me quiero hacer la eco mamaria correspondiente y, por más que estés dando la teta, muchas veces, si hay algo para preocuparse, la ecografía te salva, aunque no vaya a ser la mejor ecografía del mundo”, expresó.
Repetto, quien recientemente retomó su trabajo en teatro, insistió en que no cree necesariamente que las puntadas estén relacionadas con un problema de salud. De todas maneras, decidió priorizar la prevención y dejó una recomendación para quienes atraviesen una situación similar.
“Lo más probable es que a mí me duela porque me saco leche, pero no importa, chequeen. No perdés un minuto, andá”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario