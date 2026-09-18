Juana Repetto contó cómo sigue tras ser diagnosticada con HPV: "Sentí puntadas"

Sin embargo, días atrás aparecieron unas molestias que hicieron que Repetto decidiera consultar otra vez. Si bien considera que probablemente estén vinculadas con la lactancia y con haberse comenzado a extraer leche, prefirió no quedarse con la duda.

“Hace unos días que siento unas puntadas, que es obvio que las siento porque me empecé a sacar leche y estoy con la producción enquilombada, pero prefiero consultar de más y no de menos”, explicó.

Por ese motivo, decidió realizarse una ecografía mamaria. Al compartirlo con sus seguidores, también hizo hincapié en que estar amamantando no debería ser un motivo para dejar de consultar ante la aparición de alguna molestia.

“Me quiero hacer la eco mamaria correspondiente y, por más que estés dando la teta, muchas veces, si hay algo para preocuparse, la ecografía te salva, aunque no vaya a ser la mejor ecografía del mundo”, expresó.

Repetto, quien recientemente retomó su trabajo en teatro, insistió en que no cree necesariamente que las puntadas estén relacionadas con un problema de salud. De todas maneras, decidió priorizar la prevención y dejó una recomendación para quienes atraviesen una situación similar.

“Lo más probable es que a mí me duela porque me saco leche, pero no importa, chequeen. No perdés un minuto, andá”, concluyó.