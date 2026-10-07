Murió Eva Marie Saint a los 102 años: la actriz que ganó el Oscar por "On the Waterfront"
La legendaria actriz estadounidense Eva Marie Saint murió a los 102 años. Ganadora del Oscar por "On the Waterfront".
Eva Marie Saint, una de las grandes figuras de la época dorada de Hollywood, murió a los 102 años. La actriz, cuya carrera atravesó más de siete décadas, fue reconocida tanto por sus trabajos en cine como por su extensa trayectoria en televisión y quedó para siempre asociada a algunas de las películas más importantes de la historia del séptimo arte.
Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, y desde muy joven se interesó por la actuación. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, desarrolló una importante carrera en el teatro y la televisión, donde comenzó a ganar reconocimiento por sus interpretaciones. Su llegada al cine se produjo en la década de 1950 y rápidamente consiguió uno de los papeles que marcarían su carrera.
En 1954 protagonizó "On the Waterfront", dirigida por Elia Kazan y con Marlon Brando como figura central. Saint interpretó a Edie Doyle, un personaje fundamental dentro de la historia, y su actuación recibió una enorme repercusión. La película se convirtió en uno de los grandes títulos del cine estadounidense y la actriz obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo.
El reconocimiento de la Academia fue apenas el comienzo de una carrera que tendría otro de sus momentos más destacados pocos años después. En 1959, Alfred Hitchcock la convocó para protagonizar "North by Northwest", donde compartió pantalla con Cary Grant. El thriller se transformó en uno de los clásicos indiscutidos del director británico y permitió que Saint demostrara nuevamente su capacidad para desenvolverse en producciones de gran escala.
La película de Hitchcock también quedó marcada por algunas de las escenas más recordadas de su filmografía, entre ellas la persecución en el Monte Rushmore. Saint interpretó a Eve Kendall, una mujer que se cruza en el camino del personaje de Grant y termina involucrada en una trama de espionaje, persecuciones y engaños.
A pesar de haber alcanzado la fama internacional durante los años 50, la actriz no limitó su carrera al cine. Durante las décadas siguientes continuó trabajando en películas, producciones televisivas y proyectos teatrales, manteniendo una presencia constante en la industria del entretenimiento estadounidense.
Su carrera
Entre sus trabajos cinematográficos también se encuentran títulos como "Exodus", "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", "Grand Prix" y "Loving". Con el paso de los años, además, participó en producciones de distintas generaciones y trabajó junto a intérpretes y realizadores que fueron renovando el panorama de Hollywood.
Su carrera también tuvo una particularidad: pese a haber alcanzado un enorme reconocimiento en sus primeros años, Saint no siguió necesariamente el camino habitual de las grandes estrellas de su época. Alternó proyectos cinematográficos con trabajos televisivos y teatrales y construyó una trayectoria mucho más extensa que la que podría sugerir la cantidad de películas que protagonizó.
A lo largo de su vida recibió distintos reconocimientos por su trabajo y fue considerada una de las intérpretes más importantes surgidas durante la transición entre la televisión de la década de 1950 y el gran cine de Hollywood de esos años. Además de su Oscar, su nombre quedó ligado a dos películas que forman parte de la historia del cine: "On the Waterfront", por la que recibió la estatuilla, y "North by Northwest", considerada una de las obras fundamentales de Alfred Hitchcock.
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