Murió Eva Marie Saint a los 102 años: la actriz que ganó el Oscar por "On the Waterfront"

A pesar de haber alcanzado la fama internacional durante los años 50, la actriz no limitó su carrera al cine. Durante las décadas siguientes continuó trabajando en películas, producciones televisivas y proyectos teatrales, manteniendo una presencia constante en la industria del entretenimiento estadounidense.

Eva Marie Saint ganó un Oscar por "On the waterfront".

Su carrera

Entre sus trabajos cinematográficos también se encuentran títulos como "Exodus", "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", "Grand Prix" y "Loving". Con el paso de los años, además, participó en producciones de distintas generaciones y trabajó junto a intérpretes y realizadores que fueron renovando el panorama de Hollywood.

Su carrera también tuvo una particularidad: pese a haber alcanzado un enorme reconocimiento en sus primeros años, Saint no siguió necesariamente el camino habitual de las grandes estrellas de su época. Alternó proyectos cinematográficos con trabajos televisivos y teatrales y construyó una trayectoria mucho más extensa que la que podría sugerir la cantidad de películas que protagonizó.

A lo largo de su vida recibió distintos reconocimientos por su trabajo y fue considerada una de las intérpretes más importantes surgidas durante la transición entre la televisión de la década de 1950 y el gran cine de Hollywood de esos años. Además de su Oscar, su nombre quedó ligado a dos películas que forman parte de la historia del cine: "On the Waterfront", por la que recibió la estatuilla, y "North by Northwest", considerada una de las obras fundamentales de Alfred Hitchcock.