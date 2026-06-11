Qué canal pasa en vivo la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos: TV y streaming
Estados Unidos es la sede en la que este viernes se lleva a cabo otra fiesta de inauguración, con varios shows previo al partido ante Paraguay.
Este viernes por la noche, los Estados Unidos vivirán su propia fiesta inaugural en el Los Angeles Stadium, previo al cruce del local frente a Paraguay, en lo que será la apertura del Mundial 2026 en ese país, luego de lo que fue la inauguración con conciertos en México.
El evento contará con un amplio abanico de transmisiones en vivo que cubrirá tanto la televisión tradicional como las principales plataformas digitales. Por Televisión de cable, el show se podrá seguir a través de las señales de TyC Sports y DSports.
Al mismo tiempo, el evento puede seguirse por Televisión abierta, ya que Telefe transmitirá la ceremonia y el partido para todo el país de forma gratuita. Para quienes prefieran verlo desde el celular, la tablet o una computadora, la opción digital estará a cargo de la plataforma Disney+.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
El show de Apertura del Mundial 2026 en Los Angeles Stadium tiene lugar desde las 20.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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