Qué canal pasa en vivo la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos: TV y streaming

A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

El show de Apertura del Mundial 2026 en Los Angeles Stadium tiene lugar desde las 20.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: