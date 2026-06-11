A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
Este viernes es el turno de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, en la previa del debut de esa selección ante Paraguay.
Tras el puntapié inicial en México, el Mundial 2026 continúa con sus inauguraciones por sedes, y este viernes 12 de junio llegará el turno de los Estados Unidos. El imponente Los Angeles Stadium será el escenario de un show nocturno que servirá como la antesala perfecta para el esperado debut de la selección local frente a Paraguay.
Para los fanáticos de este lado del continente, el cronograma oficial de la FIFA ya está confirmado. El espectáculo central en Los Ángeles comenzará a las 16:30 hora local, lo que equivale a las 20:30 de la Argentina. Se podrá ver en la Argentina a través de TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+.
Las autoridades del torneo recomendaron prender la pantalla desde temprano para no perderse ningún detalle del despliegue tecnológico y musical, el cual dará paso de forma inmediata al ingreso de los futbolistas al terreno de juego para dar inicio formal al encuentro del Grupo A.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
El show de Apertura del Mundial 2026 en Los Angeles Stadium tiene lugar desde las 20.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay.
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