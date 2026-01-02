Murió la jueza que condenó a Carlos Monzón por la muerte de Alicia Muñiz

carlos monzon

El juicio fue altamente mediático, con gran cobertura en la prensa. El 3 de julio de 1989, Monzón fue condenado a once años de prisión por “homicidio simple”, dado que por entonces no existía la figura de femicidio.

Monzón murió el 8 de enero de 1995 en un accidente automovilístico cerca de Los Cerrillos, Santa Fe, durante una salida transitoria de la cárcel donde cumplía condena por el asesinato de su esposa.

Fondeville presidió la Cámara Penal que juzgó a Monzón por el crimen de Muñiz. La propia jueza aseguró que el caso tuvo “mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares” en los medios.

“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”, expresaron desde el el Colegio de Magistrados y Funcionarios marplatense.

Destacaron que “su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”.

En el comunicado recordaron que, en agosto de 2025, al cumplirse los 50 años del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa “en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

“Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”, concluyeron.

Los restos de Ramos Fondeville fueron velados este viernes en la casa velatoria Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2046.