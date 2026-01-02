Murió la jueza que condenó a Carlos Monzón por la muerte de Alicia Muñiz
Alicia Ramos Fondeville tenía 90 años y fue una de las integrantes del tribunal que declaró culpable al fallecido boxeador.
Alicia Ramos Fondeville, la jueza que encabezó el tribunal que condenó al fallecido boxeador Carlos Monzón por el femicidio de su esposa, Alicia Muñiz, murió a los 90 años.
Según informaron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, Ramos Fondeville falleció el jueves en la ciudad balnearia tras padecer una grave enfermedad.
Ramos Fondeville se desempeñó durante más de tres décadas en el ámbito judicial y fue quien junto a los jueces Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach juzgaron y condenaron a Monzón a once años de prisión por el asesinato de su esposa.
El femicidio ocurrió el 14 de febrero de 1988 en el barrio La Florida de Mar del Plata. Allí, Monzón golpeó, estranguló y arrojó desde un balcón a Muñiz. Su hijo, por aquel entonces de 6 años, se encontraba presente en la misma casa donde ocurrieron los hechos.
El proceso judicial se llevó a cabo a mediados de 1989 y tuvo como testigo clave a un cartonero que recorría el barrio y, atraído por los gritos de la actriz uruguaya, se acercó a ver qué sucedía.
El juicio fue altamente mediático, con gran cobertura en la prensa. El 3 de julio de 1989, Monzón fue condenado a once años de prisión por “homicidio simple”, dado que por entonces no existía la figura de femicidio.
Monzón murió el 8 de enero de 1995 en un accidente automovilístico cerca de Los Cerrillos, Santa Fe, durante una salida transitoria de la cárcel donde cumplía condena por el asesinato de su esposa.
Fondeville presidió la Cámara Penal que juzgó a Monzón por el crimen de Muñiz. La propia jueza aseguró que el caso tuvo “mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares” en los medios.
“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”, expresaron desde el el Colegio de Magistrados y Funcionarios marplatense.
Destacaron que “su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”.
En el comunicado recordaron que, en agosto de 2025, al cumplirse los 50 años del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa “en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.
“Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”, concluyeron.
Los restos de Ramos Fondeville fueron velados este viernes en la casa velatoria Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2046.
