Murió Lauren Bennett, la cantante de "Party Rock Anthem", el éxito mundial de LMFAO

La noticia fue confirmada por las integrantes de G.R.L., el grupo femenino del que Bennett formó parte en los últimos años de su carrera. A través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales, sus excompañeras expresaron el profundo dolor por la pérdida y la despidieron con palabras de cariño, recordando su talento, su energía y el vínculo que compartieron durante su paso por la banda.