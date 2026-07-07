Murió Lauren Bennett, la cantante de "Party Rock Anthem", el éxito mundial de LMFAO
La artista británica, que también formó parte de los grupos Paradiso Girls y G.R.L., falleció a los 37 años.
El mundo de la música está de luto tras conocerse la muerte de Lauren Bennett, la cantante británica que alcanzó fama internacional por su participación en "Party Rock Anthem", el icónico éxito de LMFAO que marcó a toda una generación y dominó las pistas de baile durante la década de 2010. La artista tenía 37 años y, hasta el momento, no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento.
La noticia fue confirmada por las integrantes de G.R.L., el grupo femenino del que Bennett formó parte en los últimos años de su carrera. A través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales, sus excompañeras expresaron el profundo dolor por la pérdida y la despidieron con palabras de cariño, recordando su talento, su energía y el vínculo que compartieron durante su paso por la banda.
Aunque desarrolló distintos proyectos musicales a lo largo de su trayectoria, Lauren Bennett será recordada principalmente por haber interpretado el pegadizo estribillo de "Party Rock Anthem", el tema que LMFAO lanzó en 2011 junto al productor GoonRock y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de la década.
La canción encabezó los rankings de ventas y reproducciones en más de 20 países, permaneció durante varias semanas en el primer puesto del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y acumuló miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Con su mezcla de música electrónica, pop y dance, el sencillo se transformó en un verdadero himno de fiestas y discotecas, además de popularizar el baile conocido como "shuffle", que acompañó al videoclip oficial.
Antes de ese éxito mundial, Bennett había integrado Paradiso Girls, un grupo femenino de pop impulsado por el mismo creador de The Pussycat Dolls. Más tarde se sumó a G.R.L., formación con la que lanzó canciones como "Ugly Heart" y "Lighthouse", además de participar junto a Pitbull en el sencillo "Wild Wild Love", otro de los temas que tuvo importante repercusión internacional.
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