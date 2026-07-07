La confesión de Zendaya sobre el rodaje de "La Odisea" con Christopher Nolan
Durante una reciente entrevista, la actriz confesó que sufrió una dura lesión en el rodaje en Islandia y eso marcó sus primeros días de rodaje.
La expectativa por el nuevo proyecto cinematográfico de Hollywood no para de crecer a medida que se acerca la fecha de su debut en las salas. "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, llega el próximo jueves 16 de julio a los cines. Basado de forma directa en el relato clásico de la literatura universal escrito por Homero, este largometraje se perfila como uno de los mayores estrenos del año a nivel global.
Para llevar adelante semejante puesta en escena, el director británico logró reunir un elenco de lujo encabezado por grandes figuras de la industria como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron y Zendaya, entre tantas otras estrellas internacionales. Y fue justamente la protagonista de la exitosa serie "Euphoria" quien, en el marco de una reciente entrevista, confesó detalladamente qué fue lo más duro de atravesar en dicho rodaje.
Durante su participación en el reconocido podcast "Happy Sad Confused", la actriz relató de forma descontracturada que sus primeras jornadas de filmación se desarrollaron en los impactantes paisajes de Islandia, una región geográfica marcada por temperaturas climáticas extremadamente bajas.
Por ese motivo principal es que la joven artista explicó ante los micrófonos que apenas tenía la capacidad física de mover los músculos de la boca para lograr pronunciar de manera correcta sus líneas de diálogo en cada toma. Esa compleja encrucijada física le sumaba una dosis extra de nervios a la exigente experiencia de trabajar bajo las órdenes minuciosas de Nolan, considerado unánimemente como uno de los nombres más respetados y minuciosos de la industria cinematográfica actual.
En el transcurso de la charla con el conductor del ciclo, la intérprete brindó precisiones sobre la desesperación que sintió en pleno set escandinavo al notar que su cuerpo no respondía de la forma en que lo tenía planeado. Con total honestidad, detalló: “La cosa era así. Yo tenía mis líneas y quería hacer las cosas bien. Pero me empecé a boicotear. Estaba particularmente frio, estábamos en Islandia. Mi boca simplemente estaba congelada. No podía pronunciar nada. Mi boca no se movía, y era literal. Y me salió algo tipo “bla, bla, bla”. Fue una vergüenza”.
A pesar del mal trago inicial ocasionado por las inclemencias del tiempo, la estrella internacional admitió que la felicidad de formar parte de una superproducción de semejante envergadura terminó pesando mucho más en la balanza que cualquier tipo de contratiempo físico o climático.
"But debo decir que el solo hecho de estar en esa situación...", continuó la intérprete para profundizar sobre el torbellino de sensaciones encontradas y agregó de inmediato: “Fue una placer tan grande tener la posibilidad de compartir escenas con personas que admiras. Entonces una parte de vos tiene que separar las cosas. Focalizarte, trabajar. Pero estaba tan conmovida y entusiasmada de estar ahí, que quería entregar mi mejor trabajo”.
El respaldo del director y las divertidas internas del elenco
Afortunadamente para la tranquilidad de la joven actriz, sus temores iniciales respecto a no dar la talla frente a las cámaras resultaron estar completamente infundados. El propio realizador del film se encargó de tirar por tierra cualquier duda sobre el desempeño de la artista. Nolan en distintas entrevistas llegó a referirse a su experiencia de dirigir a Zendaya, y consideró de forma contundente que ella “siempre fue perfecta” durante las semanas de trabajo compartido.
Esta catarata de elogios públicos por parte del exigente cineasta hacia el labor de la actriz no pasó desapercibida para el resto de sus compañeros de reparto. La devoción del director por el desempeño de la protagonista femenina terminó generando divertidas escenas de celos profesionales entre Tom Holland y Matt Damon, quienes bromearon abiertamente en el detrás de escena sobre el favoritismo del director hacia su compañera de elenco en esta ambiciosa adaptación helénica.
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