La confesión de Zendaya sobre el rodaje de "La Odisea" con Christopher Nolan

A pesar del mal trago inicial ocasionado por las inclemencias del tiempo, la estrella internacional admitió que la felicidad de formar parte de una superproducción de semejante envergadura terminó pesando mucho más en la balanza que cualquier tipo de contratiempo físico o climático.

"But debo decir que el solo hecho de estar en esa situación...", continuó la intérprete para profundizar sobre el torbellino de sensaciones encontradas y agregó de inmediato: “Fue una placer tan grande tener la posibilidad de compartir escenas con personas que admiras. Entonces una parte de vos tiene que separar las cosas. Focalizarte, trabajar. Pero estaba tan conmovida y entusiasmada de estar ahí, que quería entregar mi mejor trabajo”.

El respaldo del director y las divertidas internas del elenco

Afortunadamente para la tranquilidad de la joven actriz, sus temores iniciales respecto a no dar la talla frente a las cámaras resultaron estar completamente infundados. El propio realizador del film se encargó de tirar por tierra cualquier duda sobre el desempeño de la artista. Nolan en distintas entrevistas llegó a referirse a su experiencia de dirigir a Zendaya, y consideró de forma contundente que ella “siempre fue perfecta” durante las semanas de trabajo compartido.

Esta catarata de elogios públicos por parte del exigente cineasta hacia el labor de la actriz no pasó desapercibida para el resto de sus compañeros de reparto. La devoción del director por el desempeño de la protagonista femenina terminó generando divertidas escenas de celos profesionales entre Tom Holland y Matt Damon, quienes bromearon abiertamente en el detrás de escena sobre el favoritismo del director hacia su compañera de elenco en esta ambiciosa adaptación helénica.