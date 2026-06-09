Cris Morena fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña

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Asimismo, la velada cargada de sentimientos contó con el acompañamiento de Azul, Franco y Valentín Giordano, los nietos de la homenajeada e hijos de la recordada Romina Yan.

La iniciativa para conceder este reconocimiento fue promovida formalmente por el legislador Facundo Del Gaiso. El proyecto tomó un impulso definitivo tras la gran repercusión que obtuvo el Cris Morena Day, un masivo evento musical desarrollado en las inmediaciones del teatro Gran Rex que supo congregar a gran parte del elenco de la tira juvenil "Casi Ángeles" y arrastró a una verdadera multitud de seguidores envueltos en un clima de absoluta nostalgia.

Esta condecoración representa un aplauso a un camino laboral que ya supera las tres décadas de labor ininterrumpida dentro de la industria del entretenimiento familiar. A lo largo de este período, la empresaria no solo se encargó de moldear y descubrir a las nuevas promesas de la actuación nacional, sino que también concibió clásicos imbatibles de la pantalla chica de la talla de "Jugate Conmigo", "Chiquititas", "Verano del 98", "Rebelde Way", "Floricienta", "Casi Ángeles", "Aliados" y su más reciente propuesta titulada "Margarita".

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El broche de oro de la ceremonia estuvo a cargo de las capas artísticas más jóvenes que forman parte de sus proyectos actuales. Los encargados de copar el escenario para darle un marco de festejo al evento fueron los integrantes del elenco de "Margarita", la última ficción surgida de su factoría, quienes trabajaron en sintonía con los estudiantes que integran el coro de su propio espacio de formación artística denominado "Otro Mundo".

Frente a la mirada atenta de los invitados especiales y las autoridades presentes, el ensamble de jóvenes talentos unió sus voces para dar vida a una de las composiciones musicales más emblemáticas y cargadas de simbolismo dentro de todo el repertorio de la productora. Con una interpretación enérgica y emotiva de la clásica canción "Quiero una luz", se dio por concluida una noche inolvidable en la que las melodías de la infancia volvieron a resonar con fuerza en el corazón de la Capital Federal.