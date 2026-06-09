Cris Morena fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña
En un evento que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura, la productora fue reconocida por sus años de producciones que marcaron generaciones.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vistió de fiesta el pasado lunes por la tarde para otorgar una de sus distinciones más importantes. En una emotiva jornada, la reconocida productora Cris Morena fue distinguida oficialmente como Personalidad Destacada de la Cultura.
El galardón buscó conmemorar y poner en valor un extenso recorrido profesional repleto de ficciones que dejaron una huella imborrable en sucesivas generaciones de jóvenes de nuestro país, logrando además trasladar la capacidad artística local hacia el mercado internacional de manera sumamente exitosa.
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del distinguido Salón Dorado del palacio legislativo y sirvió como punto de reunión para numerosas estrellas del espectáculo que dieron sus primeros pasos o consolidaron sus carreras bajo el ala de la creadora. Entre los asistentes que se acercaron a manifestar su cariño y admiración sobresalieron las presencias de Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Graciela Stefani, entre otras figuras de renombre.
Asimismo, la velada cargada de sentimientos contó con el acompañamiento de Azul, Franco y Valentín Giordano, los nietos de la homenajeada e hijos de la recordada Romina Yan.
La iniciativa para conceder este reconocimiento fue promovida formalmente por el legislador Facundo Del Gaiso. El proyecto tomó un impulso definitivo tras la gran repercusión que obtuvo el Cris Morena Day, un masivo evento musical desarrollado en las inmediaciones del teatro Gran Rex que supo congregar a gran parte del elenco de la tira juvenil "Casi Ángeles" y arrastró a una verdadera multitud de seguidores envueltos en un clima de absoluta nostalgia.
Esta condecoración representa un aplauso a un camino laboral que ya supera las tres décadas de labor ininterrumpida dentro de la industria del entretenimiento familiar. A lo largo de este período, la empresaria no solo se encargó de moldear y descubrir a las nuevas promesas de la actuación nacional, sino que también concibió clásicos imbatibles de la pantalla chica de la talla de "Jugate Conmigo", "Chiquititas", "Verano del 98", "Rebelde Way", "Floricienta", "Casi Ángeles", "Aliados" y su más reciente propuesta titulada "Margarita".
El broche de oro de la ceremonia estuvo a cargo de las capas artísticas más jóvenes que forman parte de sus proyectos actuales. Los encargados de copar el escenario para darle un marco de festejo al evento fueron los integrantes del elenco de "Margarita", la última ficción surgida de su factoría, quienes trabajaron en sintonía con los estudiantes que integran el coro de su propio espacio de formación artística denominado "Otro Mundo".
Frente a la mirada atenta de los invitados especiales y las autoridades presentes, el ensamble de jóvenes talentos unió sus voces para dar vida a una de las composiciones musicales más emblemáticas y cargadas de simbolismo dentro de todo el repertorio de la productora. Con una interpretación enérgica y emotiva de la clásica canción "Quiero una luz", se dio por concluida una noche inolvidable en la que las melodías de la infancia volvieron a resonar con fuerza en el corazón de la Capital Federal.
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