Murió Marianne Faithfull, ex de Mick Jagger y musa de los Rolling Stones

La rubia y voluptuosa Faithfull era una celebridad antes de cumplir 17 años. Inició su romance con Jagger en 1966 y se convirtieron en una de las parejas más glamorosas el “Swinging London”, Faithfull alguna una vez declaró que si el LSD “no estaba destinado a suceder, no habría sido inventado”.

Marianne Faithfull

Faithfull y su amiga cercana Anita Pallenberg, pareja de Richards durante mucho tiempo, abrieron la banda a nuevas formas de pensar. Ambas fueron musas y colaboradoras de la banda e impulsaron a transformar la composición de canciones.

Inspiró canciones de los Stones como el meloso tributo “She Smiled Sweetly” y la lujuriosa “Let’s Spend the Night Together”. Faithfull le prestó a Jagger la novela rusa “El maestro y Margarita” que fue la base para “Sympathy for the Devil” y grabó y contribuyó con letras para la sombría “Sister Morphine” de los Stones. Su tiempo con Jagger también coincidió con una de sus canciones de amor más hermosas de la banda, “Wild Horses”.

En 1967 fue arrestada por drogas con Jagger y Richards. Faithfull fue identificada entonces como “Chica desnuda en la fiesta de los Stones".

Faithfull fue además inspiración para artistas más jóvenes a principios de sus 30. Entre sus admiradores se encontraban Beck, Billy Corgan, Nick Cave y PJ Harvey.

“Uno de los peligros de reformar tus malos caminos es que algunas personas no dejarán de verte en su mente como una criatura salvaje”, escribió en “Memories, Dreams and Reflections”, su autobiografía de 2007.

A finales de los 60, sufrió un aborto espontáneo cuando estaba embarazada de siete meses y casi muere por una sobredosis de pastillas para dormir. Se volvió además adicta a la Heroína.

A principios de los 70, Faithfull vivía en las calles de Londres y había perdido la custodia del hijo, Nicholas, que tuvo con su esposo, el galerista John Dunbar. También tuvo contra la anorexia y hepatitis, fue tratada por cáncer de mama, y más recientemente fue hospitalizada con COVID-19 en 2020.

Compartió todo, sin censura, en sus memorias y en su música.“Broken English”, fue uno de sus éxitos, fue lanzado en 1979 y presentó su furiosa “Why’d Ya Do It” y la conflictiva “Guilt”, en el que canta “I feel guilt, I feel guilt, though I know I’ve done no wrong”.

También tuvo una carrera en teatro, cine y la televisión. Faithfull comenzó a actuar en la década de 1960, incluyendo una aparición en “Made In U.S.A.” de Jean-Luc Godard y papeles teatrales en “Hamlet” y “Las tres hermanas” de Chéjov. Actuó en películas "María Antonieta” y “The Girl from Nagasaki”, y en la serie de televisión “Absolutely Fabulous”, en la interpretó a Dios.

Se casó tres veces, y en los últimos años salió con su manager, Francois Ravard. Jagger fue su amante más famoso, pero otros hombres en su vida incluyeron a Richards, David Bowie y Gene Pitney. Bob Dylan había quedado tan cautivado que estaba escribiendo una canción sobre ella.