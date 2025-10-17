Palito Ortega retoma sus shows tras superar sus problemas de salud
El artista superó un herpes en el rostro y ya tiene fecha para su regreso a los escenarios.
Después de algunas semanas de incertidumbre por su estado de salud, Palito Ortega confirmó que volverá a presentarse en el escenario. El emblemático cantante debió suspender parte de su gira por el interior del país debido a una afección facial, pero ya se encuentra en buen estado y retomará su agenda artística el próximo 13 de noviembre en la ciudad de Tandil.
El artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un video grabado desde su casa, acompañado de un piano de cola, en el que expresó su entusiasmo por volver al escenario.
“Hola amigos de Tandil, un placer saludarlos y una alegría inmensa poder anunciarles que el 13 de noviembre voy a estar en esa hermosa ciudad para reencontrarme con tantos amigos y poder ofrecerles una vez más humildemente estas canciones que han venido marcando diferentes etapas, tiempos en mi carrera”, dijo con emoción.
Palito debió posponer algunos compromisos luego de ser diagnosticado con herpes zóster, una afección que comprometió parte de su rostro. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, aunque su hija Julieta Ortega se encargó rápidamente de aclarar la situación: "Tiene herpes zóster, nada grave, pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente".
Ya recuperado y con energías renovadas, el artista de más de cinco décadas de trayectoria anticipó detalles del show en Tandil: “Una carrera que se desarrolló a través no sólo de las grabaciones de los discos, sino también de películas y de giras que he hecho a lo largo de más de 50 años. Será en el Estadio Unión y Progreso donde voy a tener la oportunidad de estar el 13 de noviembre para ofrecerles una vez más este puñado de canciones que me ha acompañado a lo largo de mi vida, los espero, un abrazo muy grande”.
Como era de esperarse, el anuncio fue recibido con una catarata de mensajes positivos, palabras de cariño y alivio por parte de su público, que espera con ansias volver a verlo en acción sobre el escenario.
