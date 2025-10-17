Palito Ortega retoma sus shows tras superar sus problemas de salud

Ya recuperado y con energías renovadas, el artista de más de cinco décadas de trayectoria anticipó detalles del show en Tandil: “Una carrera que se desarrolló a través no sólo de las grabaciones de los discos, sino también de películas y de giras que he hecho a lo largo de más de 50 años. Será en el Estadio Unión y Progreso donde voy a tener la oportunidad de estar el 13 de noviembre para ofrecerles una vez más este puñado de canciones que me ha acompañado a lo largo de mi vida, los espero, un abrazo muy grande”.