Murió Michael Newman, uno de los protagonistas de "Baywatch"

El actor, que compartió la mítica ficción con actores como David Hasselhoff y Pamela Anderson, se hizo famoso por su papel de Mike “Newmie” Newman, uno de los salvavidas.

Newman además de ser actor tenía varios años de experiencia como guardavidas en la vida real. Fue el único integrante del reparto con experiencia en la profesión.

“Básicamente empecé como doble de acción, y tras siete años de no aparecer en los créditos iniciales, finalmente me ‘ungieron’ y me permitieron estar al frente del programa”, había contado Newman a la revista PEOPLE en 2023.

La lucha de Michael Newman contra el Parkinson

Su vida dio un vuelco en 2006, cuando fue diagnosticado con Parkinson. Su esposa Sarah fue quien notó que tenía un temblor extraño y su familia lo convenció de consultar a un médico.

"Todo cambia”, dijo entonces Newman y añadió: “Todas esas cosas que pensabas que harías con tus hijos y nietos, las fotos que íbamos a tomar, los planes que tenía se detuvieron”.

La enfermedad avanzó lentamente, afectando principalmente la movilidad en su parte inferior del cuerpo.