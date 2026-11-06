"Tierra de mi padre": Thomas Mann, el exilio y las heridas de la Alemania de posguerra
Pawel Pawlikowski regresa con un drama histórico protagonizado por Sandra Hüller y Hanns Zischler, donde los conflictos familiares se mezclan con las heridas de la guerra.
“Tierra de mi padre”, la nueva película del director polaco Pawel Pawlikowski, responsable de “Ida” y “Cold War”, llegó a los cines argentinos. Después de su paso por el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección, el realizador vuelve a explorar la historia europea con un relato que tiene como protagonista al escritor alemán Thomas Mann.
La historia transcurre en 1949, cuando Mann (Hanns Zischler) regresa a Alemania después de dieciséis años de exilio. Lo acompaña su hija Erika (Sandra Hüller), con quien emprende un recorrido por un país dividido entre las potencias occidentales y la Unión Soviética.
El escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, es recibido con homenajes y reconocimientos, aunque su regreso también lo enfrenta a las contradicciones políticas de una nación que todavía intenta recuperarse de las consecuencias del nazismo.
Pawlikowski consigue condensar todo ese contexto en apenas 82 minutos, con una narración pausada que encuentra buena parte de su fuerza en los diálogos y en la relación entre padre e hija. La fotografía en blanco y negro de ukasz al es uno de los grandes atractivos de la película, con imágenes cuidadosamente compuestas que acompañan el clima de una Alemania marcada por la destrucción y la incertidumbre.
Las actuaciones también tienen un peso fundamental. Zischler construye a un Thomas Mann reservado, orgulloso de su prestigio intelectual y no siempre dispuesto a enfrentar sus propios conflictos. Pero es Sandra Hüller quien consigue destacarse especialmente, interpretando a una Erika que no solo acompaña a su padre, sino que también se encarga de organizar sus compromisos, revisar sus discursos y sostener buena parte de sus responsabilidades.
Ahora bien, la película tiene algunos puntos que pueden jugarle en contra. Por momentos, su tono resulta demasiado solemne y los debates políticos e intelectuales terminan imponiéndose sobre las emociones de los personajes. Esa distancia puede dificultar la conexión con el espectador, especialmente para quienes no estén familiarizados con el contexto histórico.
Aun con esas limitaciones, “Tierra de mi padre” ofrece un trabajo visual notable y dos interpretaciones que justifican buena parte de la experiencia. Pawlikowski encuentra en el regreso de Thomas Mann una manera de recorrer las contradicciones de la Alemania de posguerra, sin perder de vista las tensiones de una familia atravesada por su propia historia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario