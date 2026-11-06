"Tierra de mi padre": Thomas Mann, el exilio y las heridas de la Alemania de posguerra

Ahora bien, la película tiene algunos puntos que pueden jugarle en contra. Por momentos, su tono resulta demasiado solemne y los debates políticos e intelectuales terminan imponiéndose sobre las emociones de los personajes. Esa distancia puede dificultar la conexión con el espectador, especialmente para quienes no estén familiarizados con el contexto histórico.

Aun con esas limitaciones, “Tierra de mi padre” ofrece un trabajo visual notable y dos interpretaciones que justifican buena parte de la experiencia. Pawlikowski encuentra en el regreso de Thomas Mann una manera de recorrer las contradicciones de la Alemania de posguerra, sin perder de vista las tensiones de una familia atravesada por su propia historia.