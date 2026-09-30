Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio: tenía 100 años

Entre sus aportes más recordados se destaca la frase "Ma cosa mi dici mai?" ("Pero ¿qué me dices?"), muletilla que el propio Mazzullo incorporó al repertorio del personaje y que se transformó en un sello indiscutido de la cultura televisiva.

A lo largo de su carrera, el actor también llevó a Topo Gigio a la pantalla estadounidense durante sus célebres participaciones en The Ed Sullivan Show. En la escena italiana, construyó una sólida trayectoria en teatro, radio y televisión, donde además destacó dando vida a Richetto, un recordado personaje asociado al histórico festival de música infantil Zecchino d'Oro.