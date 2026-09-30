Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio: tenía 100 años
El emblemático actor y doblador italiano falleció este miércoles en Messina. Tuvo una extensa carrera y dejó su huella al dar vida al entrañable ratoncito.
El entretenimiento internacional viste de luto tras el fallecimiento del actor y doblador Peppino Mazzullo, reconocido por haber sido la histórica voz del Topo Gigio.
El artista murió este miércoles a los 100 años en su residencia de la ciudad italiana de Messina. La noticia fue confirmada por el círculo íntimo del artista, que anunció que las honras fúnebres se llevarán a cabo este jueves 1 de octubre a las 15:30 en la iglesia San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga.
Mazzullo había nacido el 6 de junio de 1926 en esa misma localidad, pueblo al que regresó para pasar sus últimos años tras retirarse de la actividad artística y donde recientemente había festejado su centenario rodeado de familiares, amigos y vecinos.
El alma y la voz de un ícono infantil
El gran hito de su trayectoria comenzó en 1961, cuando le puso voz por primera vez a Topo Gigio, la icónica marioneta infantil concebida por María Perego.
Su labor con el personaje se extendió de manera ininterrumpida hasta 2006, un período de 45 años en el que no solo prestó su registro vocal, sino que ayudó a moldear la personalidad del célebre ratón.
Entre sus aportes más recordados se destaca la frase "Ma cosa mi dici mai?" ("Pero ¿qué me dices?"), muletilla que el propio Mazzullo incorporó al repertorio del personaje y que se transformó en un sello indiscutido de la cultura televisiva.
A lo largo de su carrera, el actor también llevó a Topo Gigio a la pantalla estadounidense durante sus célebres participaciones en The Ed Sullivan Show. En la escena italiana, construyó una sólida trayectoria en teatro, radio y televisión, donde además destacó dando vida a Richetto, un recordado personaje asociado al histórico festival de música infantil Zecchino d'Oro.
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