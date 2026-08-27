Murió Peter Cullen, la legendaria voz de Optimus Prime en Transformers

A pesar del paso de las décadas, el actor nunca abandonó definitivamente al personaje. Volvió a interpretarlo en distintas series, videojuegos y producciones de la franquicia, además de participar en las películas de acción real que comenzaron en 2007. Su último trabajo cinematográfico como Optimus Prime fue en “Transformers: Rise of the Beasts”, estrenada en 2023.

Peter Cullen

La historia detrás de la voz de Optimus Prime

Cullen contó en distintas entrevistas que encontró inspiración para construir la voz de Optimus Prime en su hermano Larry, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos. El actor explicó que tomó de él características como el honor, la dignidad, el coraje y la integridad para construir la personalidad del líder de los Autobots.

Con el tiempo, esa interpretación terminó convirtiéndose en una de las más reconocibles de la historia de la animación y el doblaje. Cullen incluso llegó a reconocer que, cuando consiguió el papel en los años 80, jamás imaginó la dimensión que terminaría teniendo la franquicia.

Peter Cullen también fue Eeyore en Winnie the Pooh

Aunque Optimus Prime fue su personaje más famoso, la carrera de Peter Cullen incluyó muchas otras interpretaciones que quedaron en la memoria de varias generaciones. Una de las más queridas fue Eeyore, el burro de “Winnie the Pooh”, al que prestó su voz durante numerosas producciones vinculadas con el universo de Disney.

También estuvo detrás de la voz del Predator en la película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Su extensa trayectoria incluyó además a KARR, el prototipo malvado de KITT en la serie Knight Rider, y a Monterey Jack en Chip 'n Dale: Rescue Rangers.