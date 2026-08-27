Murió Peter Cullen, la legendaria voz de Optimus Prime en Transformers
El actor y locutor canadiense tenía 85 años. Fue la voz de Optimus Prime durante más de cuatro décadas y también interpretó a Eeyore, Predator y KARR.
El mundo del entretenimiento perdió a una de sus voces más reconocibles. Peter Cullen, el actor canadiense que durante más de 40 años interpretó a Optimus Prime en la franquicia Transformers, murió a los 85 años. Cullen falleció este miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, según confirmó su representante. Hasta el momento no se informó la causa de su muerte.
La noticia fue acompañada por un mensaje de su familia, que confirmó que el actor murió en paz, rodeado de sus seres queridos y acompañado por el cariño de sus amigos y de sus seguidores alrededor del mundo.
La familia pidió además que su legado sea recordado a través de valores como la compasión, la integridad y la lealtad, y cerró el mensaje con una frase que resume buena parte de la filosofía que Cullen transmitió durante su carrera: “ser lo suficientemente fuerte para ser amable”.
Peter Cullen, la voz de Optimus Prime
Nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, Peter Cullen comenzó su carrera en radio y televisión antes de convertirse en uno de los actores de voz más importantes de la industria. Su gran oportunidad llegó en 1984, cuando fue elegido para interpretar a Optimus Prime en la serie animada original de Transformers.
Su voz grave y característica quedó inmediatamente asociada con el líder de los Autobots. Cullen logró darle al personaje una personalidad marcada por la autoridad, el coraje y la empatía, convirtiendo su interpretación en una parte fundamental de la identidad de Optimus Prime.
A pesar del paso de las décadas, el actor nunca abandonó definitivamente al personaje. Volvió a interpretarlo en distintas series, videojuegos y producciones de la franquicia, además de participar en las películas de acción real que comenzaron en 2007. Su último trabajo cinematográfico como Optimus Prime fue en “Transformers: Rise of the Beasts”, estrenada en 2023.
La historia detrás de la voz de Optimus Prime
Cullen contó en distintas entrevistas que encontró inspiración para construir la voz de Optimus Prime en su hermano Larry, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos. El actor explicó que tomó de él características como el honor, la dignidad, el coraje y la integridad para construir la personalidad del líder de los Autobots.
Con el tiempo, esa interpretación terminó convirtiéndose en una de las más reconocibles de la historia de la animación y el doblaje. Cullen incluso llegó a reconocer que, cuando consiguió el papel en los años 80, jamás imaginó la dimensión que terminaría teniendo la franquicia.
Peter Cullen también fue Eeyore en Winnie the Pooh
Aunque Optimus Prime fue su personaje más famoso, la carrera de Peter Cullen incluyó muchas otras interpretaciones que quedaron en la memoria de varias generaciones. Una de las más queridas fue Eeyore, el burro de “Winnie the Pooh”, al que prestó su voz durante numerosas producciones vinculadas con el universo de Disney.
También estuvo detrás de la voz del Predator en la película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Su extensa trayectoria incluyó además a KARR, el prototipo malvado de KITT en la serie Knight Rider, y a Monterey Jack en Chip 'n Dale: Rescue Rangers.
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