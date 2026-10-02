Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una figura clave del rock argentino

Con Vox Dei participó de discos fundamentales como Caliente, publicado en 1970, y La Biblia, de 1971. La banda desarrolló una identidad propia al combinar el rock con influencias del blues, la poesía y temáticas religiosas, mientras Soulé se convertía en uno de sus principales motores creativos.

Uno de los momentos centrales de esa etapa fue precisamente La Biblia. El álbum conceptual llevó al rock argentino hacia un terreno poco explorado hasta entonces y se transformó en una de las obras más reconocidas de la historia del género. Soulé tuvo un papel decisivo en su composición y continuó revisitando ese material durante las décadas siguientes.