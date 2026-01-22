Murió Rob Hirst, baterista y fundador de la banda australiana Midnight Oil

Rob Hirst Midnight Oil nació en 1976, cuando Rob Hirst, Jim Moginie y Andrew James formaron la banda.

Para cuando los rockeros se retiraron en 2022, habían acumulado seis álbumes número uno en los rankings, incluyendo Resist, su primer álbum de estudio en dos décadas y el último como grupo.

Trayectoria musical y legado en Midnight Oil

Midnight Oil nació en 1976, cuando Rob Hirst, Jim Moginie y Andrew James formaron la banda bajo el nombre inicial de Farm. Peter Garrett se sumó como vocalista en 1975, tras responder a un anuncio publicado por Hirst en el Sydney Morning Herald. Con la incorporación de Martin Rotsey y el cambio de nombre, la agrupación consolidó su formación definitiva.

Hirst sobresalió como baterista por su energía y precisión, pero también se destacó como compositor. Participó en la creación de éxitos como “Beds Are Burning”, “The Dead Heart”, “Short Memory”, “The Power And The Passion”, “Forgotten Years” y “King Of The Mountain”. Según The Guardian, Jim Moginie, compañero de banda, lo describió como el “motor” de Midnight Oil, tanto dentro como fuera del escenario.

El grupo lanzó 13 álbumes de estudio entre 1978 y 2022. La banda se tomó un receso prolongado en 2002, cuando Garrett dejó la música para dedicarse a la política. Se reencontraron para conciertos puntuales en 2005 y 2009, y en 2017 emprendieron una gira de regreso, antes de despedirse de los escenarios en 2022.