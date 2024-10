Murió Ron Ely, el icónico Tarzán de la televisión

Ron Ely

Ron Ely comenzó su carrera profesional a fines de la década de 1950, pero fue en 1966 cuando alcanzó la fama interpretando al protagonista en la serie de televisión "Tarzán", con 57 episodios emitidos entre 1966 y 1968. A lo largo de los años, Ely también actuó en producciones como "Marvel Girl", "The Love Boat", "LA Legislation", "Doc Savage: The Man of Bronze" y "The Buddy Who Walked the West". En sus últimos años, se dedicó a escribir algunas novelas.

La vida de Ron Ely cambió drásticamente en 2019 cuando su hijo Cameron, quien supuestamente sufría las primeras etapas de encefalopatía traumática crónica (CTE), asesinó a su madre, Valeria, apuñalándola. Más tarde, Cameron fue abatido a tiros por los agentes del sheriff del condado de Santa Bárbara.

En 2020, Ron demandó al departamento de policía, alegando que los agentes no brindaron la asistencia médica necesaria después del apuñalamiento de Valerie y la muerte de Cameron. Ron es sobrevivido por sus hijas Kirsten y Kaitland.