Murió Tito Jackson, el hermano mayor de Michael y miembro de "The Jackson 5"

Luego de esto, los también músicos agregaron: "Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar". Y, si bien los jóvenes no dieron detalles de las causas de su muerte, sí lo hizo Steve Manning, amigo de la familia al portal Entertainment Tonight donde dijo que Tito "murió de un infarto" mientras conducía desde Nuevo México a su casa en Oklahoma.

Hay que destacar que Tito Jackson, el mayor de los 5, continuaba en la banda The Jacksons junto a sus hermanos, Marlon y Jackie. Asimismo, desde 2003 hacía giras con su banda de blues y funk. Por otro lado, en 2016, fue el último Jackson en tener un éxito Billboard en solitario, con el sencillo "Get It Baby".