Con Brian Sarmiento con Michael Jackson, Gran Hermano recreó “Thriller” por el presupuesto
Los participantes enfrentaron un desafío artístico inspirado en el clásico de Michael Jackson y el público se expresó.
La casa de Gran Hermano vivió una de sus pruebas más ambiciosas de la temporada. Esta vez, los participantes tuvieron que ponerse en la piel de bailarines y actores para recrear el icónico videoclip de “Thriller”, uno de los mayores éxitos de Michael Jackson.
El desafío exigió organización, coordinación y mucha creatividad, ya que cada jugador debió asumir un rol específico dentro de la puesta, replicando la estética, los movimientos y la atmósfera del recordado video musical. Entre maquillaje, coreografías y actuaciones, la casa se transformó por completo.
Sin embargo, el proceso no fue sencillo. Durante los días de preparación, el clima estuvo lejos de ser el ideal: discusiones, cruces y tensiones marcaron la convivencia, complicando el trabajo en equipo y poniendo en riesgo el resultado final.
A pesar de ese contexto cargado, los participantes lograron llevar adelante la performance y someterla a la votación del público. La respuesta fue contundente: con más del 50% de los votos, superaron la prueba y se aseguraron el 100% del presupuesto semanal.
Esto significa que, durante los próximos días, podrán realizar las compras sin restricciones ni ajustes, un alivio clave en medio de una convivencia cada vez más exigente.
Así, entre conflictos internos y un desafío que salió adelante contra todo pronóstico, la casa sumó una victoria importante que impactará directamente en la calidad de vida de los jugadores dentro del reality.
Pero la calma durará poco. Este lunes, la atención volverá a centrarse en la gala de eliminación, cuando se conozca qué nominado deberá abandonar la casa, en una definición que promete estar marcada por el mismo clima de tensión que atravesó toda la semana. Sin dudas, esto hará que el juego y las alianzas sigan cambiando, ya que tendrán que ir modificando sus estrategias a medida que pasa el tiempo.
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