Con Brian Sarmiento con Michael Jackson, Gran Hermano recreó “Thriller” por el presupuesto

Así, entre conflictos internos y un desafío que salió adelante contra todo pronóstico, la casa sumó una victoria importante que impactará directamente en la calidad de vida de los jugadores dentro del reality.

Pero la calma durará poco. Este lunes, la atención volverá a centrarse en la gala de eliminación, cuando se conozca qué nominado deberá abandonar la casa, en una definición que promete estar marcada por el mismo clima de tensión que atravesó toda la semana. Sin dudas, esto hará que el juego y las alianzas sigan cambiando, ya que tendrán que ir modificando sus estrategias a medida que pasa el tiempo.