Rata Blanca llega a Buenos Aires con un show imperdible: cuándo será y dónde conseguir entradas

Con una combinación de riffs potentes, estructuras melódicas y elementos de la música clásica, la banda construyó una identidad propia que la llevó a trascender generaciones. A lo largo de su carrera obtuvo seis discos de oro y uno de platino, además de reconocimientos que consolidaron su prestigio dentro y fuera del país.

La química musical entre el virtuosismo de Walter Giardino y la potente voz de Adrián Barilari es una de las marcas distintivas de Rata Blanca, que mantiene vigente su propuesta y sigue convocando a miles de seguidores.

De esta manera, el grupo volverá a encontrarse con el público porteño el sábado 5 de diciembre, en una presentación que promete repasar los grandes clásicos de una carrera fundamental para el rock en español.