Rata Blanca llega a Buenos Aires con un show imperdible: cuándo será y dónde conseguir entradas
La emblemática banda liderada por Walter Giardino y Adrián Barilari se presentará en diciembre, en el marco de una gira que también recorrerá distintos países.
Rata Blanca anunció un cambio en su agenda de presentaciones en Buenos Aires. El recital que originalmente estaba programado para el miércoles 2 de diciembre se realizará finalmente el sábado 5 del mismo mes, por lo que los fanáticos tendrán una nueva fecha para disfrutar del histórico grupo argentino.
Desde la organización confirmaron que todos los tickets comprados para la función original serán válidos para el nuevo día y no será necesario realizar ningún trámite ni gestionar un cambio de entradas.
El espectáculo tendrá lugar en el Arena de Buenos Aires y formará parte de un año de intensa actividad para la banda, que durante 2026 llevó su música a distintos escenarios de Argentina y el exterior.
Una trayectoria internacional
A lo largo de este año, Rata Blanca desarrolló una extensa gira que incluyó presentaciones en Argentina, Bolivia, Perú, España, Chile, Uruguay, México y Estados Unidos. Con décadas de trayectoria, el grupo continúa consolidando su presencia internacional y su lugar entre los máximos referentes del hard rock y el heavy metal en español.
La formación alcanzó una enorme popularidad durante la década del 90, especialmente a partir del lanzamiento de Magos, Espadas y Rosas, su segundo álbum de estudio, publicado en 1990. El disco superó los cinco millones de copias vendidas y se convirtió en una de las producciones más emblemáticas de la historia del rock argentino.
Con una combinación de riffs potentes, estructuras melódicas y elementos de la música clásica, la banda construyó una identidad propia que la llevó a trascender generaciones. A lo largo de su carrera obtuvo seis discos de oro y uno de platino, además de reconocimientos que consolidaron su prestigio dentro y fuera del país.
La química musical entre el virtuosismo de Walter Giardino y la potente voz de Adrián Barilari es una de las marcas distintivas de Rata Blanca, que mantiene vigente su propuesta y sigue convocando a miles de seguidores.
De esta manera, el grupo volverá a encontrarse con el público porteño el sábado 5 de diciembre, en una presentación que promete repasar los grandes clásicos de una carrera fundamental para el rock en español.
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