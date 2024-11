Murió uno de los integrantes originales de Bee Gees

Este martes, la cuenta oficial Best of The Bee Gees informó con profunda tristeza el fallecimiento de Colin Petersen, a los 78 años, quien fue uno de los integrantes originales de la legendaria banda australiana Bee Gees. La noticia ha conmovido a los fanáticos de la música, que recordarán a Petersen como una pieza fundamental en los primeros años del grupo.