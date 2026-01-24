Murió Walter Martínez, el periodista venezolano conductor del mítico programa "Dossier"

Su imagen era icónica: un característico parche en el ojo, producto de un accidente doméstico, y una manera singular de referirse al planeta Tierra, lo hicieron fácilmente reconocible y le dieron un sello propio que marcó a varias generaciones de comunicadores y espectadores. Más allá de su trabajo frente a cámaras, se dedicó a la formación de nuevos periodistas, impartiendo talleres de análisis internacional y técnicas de cobertura de conflictos, dejando una huella educativa que perdurará en la profesión.

El canal Venezolana de Televisión despidió al periodista resaltando su compromiso con el rigor informativo y su capacidad para analizar los complejos escenarios mundiales, reconociendo que su estilo y trayectoria constituyen un legado significativo dentro del periodismo latinoamericano.