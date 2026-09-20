Murió Zuhair Jury, figura clave del cine argentino y hermano de Leonardo Favio

Jury también desarrolló una carrera independiente como director y entre sus trabajos se encuentran: "El fantástico mundo de la María Montiel", estrenada en 1978; "El largo viaje de Nahuel Pan", de 1995; "Doña Ana y Tobi" y "El libro mágico", ambas de 2001, y "El piano mudo", de 2009.

"El fantástico mundo de la María Montiel" obtuvo el primer premio del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, mientras que sus guiones para "El largo viaje de Nahuel Pan" y "El piano mudo" recibieron reconocimientos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Además, a lo largo de su trayectoria fue distinguido en distintas oportunidades con el Premio Cóndor de Plata por sus trabajos como argumentista y guionista.

En el ámbito literario, Jury debutó como narrador en 1969 con "El dependiente y otros cuentos". También publicó "Había una vez un General" y "El romance del Aniceto y otros cuentos". En 2013 presentó "El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos", una de sus últimas obras.

La dupla que conformó junto a Leonardo Favio dejó una marca en el cine argentino al llevar a la pantalla historias atravesadas por la marginalidad, la vida cotidiana y la cultura popular. Con la muerte de Zuhair Jury, las letras y el cine nacional despiden a uno de los autores que contribuyeron a construir ese universo narrativo.