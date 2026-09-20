Murió Zuhair Jury, figura clave del cine argentino y hermano de Leonardo Favio
El escritor, guionista y director mendocino falleció a los 89 años. Fue autor de historias que marcaron la obra de su hermano y dejó una importante producción literaria y cinematográfica.
Jorge Zuhair Jury, escritor, guionista y director de cine, murió este domingo a los 89 años. La noticia fue confirmada por Argentores, que despidió al artista como una figura fundamental de las letras, el cine y el patrimonio cultural argentino.
Hermano del reconocido cineasta Leonardo Favio, Jury fue uno de sus principales colaboradores y participó en la creación de varias de sus películas más emblemáticas. Entre ellas se encuentran "Crónica de un niño solo", "El dependiente", "Juan Moreira", "Nazareno Cruz y el lobo" y "Gatica, el Mono".
Por el momento, no trascendieron detalles sobre la causa de su fallecimiento.
Una dupla fundamental para el cine nacional
Jury fue uno de los principales colaboradores de su hermano Leonardo Favio y contribuyó a la creación de películas que retrataron la vida de los sectores populares y se convirtieron en clásicos del cine argentino.
Su vínculo creativo con Favio comenzó a partir de sus propios cuentos, que luego fueron adaptados al cine. Dos de sus obras literarias, "El dependiente" y "El romance del Aniceto y la Francisca", sirvieron como base para películas dirigidas por su hermano y consideradas fundamentales dentro de la cinematografía nacional.
Jury también desarrolló una carrera independiente como director y entre sus trabajos se encuentran: "El fantástico mundo de la María Montiel", estrenada en 1978; "El largo viaje de Nahuel Pan", de 1995; "Doña Ana y Tobi" y "El libro mágico", ambas de 2001, y "El piano mudo", de 2009.
"El fantástico mundo de la María Montiel" obtuvo el primer premio del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, mientras que sus guiones para "El largo viaje de Nahuel Pan" y "El piano mudo" recibieron reconocimientos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Además, a lo largo de su trayectoria fue distinguido en distintas oportunidades con el Premio Cóndor de Plata por sus trabajos como argumentista y guionista.
En el ámbito literario, Jury debutó como narrador en 1969 con "El dependiente y otros cuentos". También publicó "Había una vez un General" y "El romance del Aniceto y otros cuentos". En 2013 presentó "El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos", una de sus últimas obras.
La dupla que conformó junto a Leonardo Favio dejó una marca en el cine argentino al llevar a la pantalla historias atravesadas por la marginalidad, la vida cotidiana y la cultura popular. Con la muerte de Zuhair Jury, las letras y el cine nacional despiden a uno de los autores que contribuyeron a construir ese universo narrativo.
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