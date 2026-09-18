A 40 años de su fallecimiento, otra película sobre Borges cerrará el Festival de Mar del Plata

Se trata de un nuevo documental del director argentino Mariano Llinás, una obra de más de cinco horas y media que se convirtió en uno de los títulos más comentados de la sección Fuera de Competencia de la Mostra italiana, considerado uno de los tres festivales más importantes del mundo (junto a Cannes y la Berninale).

La película, producida por El Pampero Cine, propone un acercamiento exhaustivo a la vida y obra del escritor a partir de manuscritos, cartas, primeras ediciones, archivos inéditos y recorridos por los lugares que marcaron su biografía. Sin actores ni recreaciones, Llinás construye un relato que combina investigación histórica, ensayo visual y reflexión literaria.

Desde la organización del Festival, el documental fue presentado como “una obra apasionante y de una ambición poco frecuente”, destacando su carácter híbrido entre biografía, archivo y exploración estética. Y la crítica lo recibió destacando la dimensión monumental del proyecto, la riqueza del material documental y la capacidad de Llinás para convertir la figura de Borges en un territorio narrativo que se expande sin perder cohesión.

La duración de 330 minutos fue mencionada como parte de la apuesta formal del director, conocido por sus proyectos de gran escala y largo aliento, poniendo a Borges en el centro de la escena cultural internacional a través de una obra que busca iluminar su vida desde una perspectiva tan rigurosa como personal.

Principio de éxtasis en el Colón: gratis por streaming

Últimos días de Principio de éxtasis en el Teatro Colón.

Vale también mencionar, por último, la puesta en el Teatro Colón del ballet en dos actos inspirado en el libro El Aleph (1949), el cuento homónimo (1945) y el poema “Ausencia” (1923), titulado Principio de éxtasis, que representa todo un acontecimiento cuya última función del domingo 20 será transmitida por streaming.

Según se informó, la función podrá verse gratis desde las 17 a través de los canales oficiales del teatro porteño: www.teatrocolon.org.ar, www.facebook.com/TeatroColonOficial, www.instagram.com/teatrocolon/ y www.youtube.com/teatrocolontv.