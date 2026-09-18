A 40 años de su fallecimiento, otra película sobre Borges cerrará el Festival de Mar del Plata
Borges and Me, íntegramente rodada en Escocia, cerrará el festival de cine más importante de Sudamérica, sumándose a la infinidad de eventos culturales alrededor del mundo para recordar al escritor fallecido hace 40 años.
Borges and Me, película dirigida por Marc Turtletaub, rodada íntegramente en Escocia y con el actor chileno Luis Gnecco encarnando a Jorge Luis Borges, fue elegida para cerrar este año el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará entre el 5 y el 15 de noviembre próximos en esa ciudad balnearia.
Basada en las memorias noveladas del escritor estadounidense Jay Parini, la película estrenada este año recrea su encuentro con el escritor cuando era un joven estudiante de la Universidad de St. Andrews, en 1971, y recibe el encargo de trasladar en automóvil al autor argentino por las Altas Tierras de Escocia durante varios días. Finn Whiteheard interpreta a Parini y el elenco se completa con figuras como Alan Cumming, Peter Mullan y Gnecco, quien ya había interpretado a Pablo Neruda en la cinta Neruda, de Pablo Larraín.
En general, las críticas de Borges and Me fueron positivas tras su estreno en el mundo anglosajón: The Guardian le otorgó cuatro sobre cinco estrellas, calificándola de “suavemente encantadora”, y Variety destacó muchos aspectos admirables de la película: los escenarios escoceses filmados por el director de fotografía Christopher Norr, la actuación de Gnecco y el paisaje emocional que abarca desde lo humorístico y fantasioso hasta momentos poéticos y conmovedores.
En cuanto al libro de Parini (Pittston, Pensilvania, 1948), fue publicado originalmente en 2020 con el título Borges and Me: an Encounter, calificado por Ian McEwan como “una joya”, y traducido al año siguiente por Agustín Pico Estrada como Borges y yo: la novela de un encuentro, para el sello Emecé de Buenos Aires.
Un año cinematográfico para Borges
Pero este año, cuando se cumplen cuatro décadas de su fallecimiento, ha sido especialmente prolífico en cuanto a reediciones de sus libros, ensayos sobre su obra publicados alrededor del mundo y producciones cinematográficas, como la mencionada y la recientemente estrenada en el Festival de Venecia Biografía de Jorge Luis Borges, que por estos días se proyecta en el 51° Festival Internacional de Cine de Toronto.
Se trata de un nuevo documental del director argentino Mariano Llinás, una obra de más de cinco horas y media que se convirtió en uno de los títulos más comentados de la sección Fuera de Competencia de la Mostra italiana, considerado uno de los tres festivales más importantes del mundo (junto a Cannes y la Berninale).
La película, producida por El Pampero Cine, propone un acercamiento exhaustivo a la vida y obra del escritor a partir de manuscritos, cartas, primeras ediciones, archivos inéditos y recorridos por los lugares que marcaron su biografía. Sin actores ni recreaciones, Llinás construye un relato que combina investigación histórica, ensayo visual y reflexión literaria.
Desde la organización del Festival, el documental fue presentado como “una obra apasionante y de una ambición poco frecuente”, destacando su carácter híbrido entre biografía, archivo y exploración estética. Y la crítica lo recibió destacando la dimensión monumental del proyecto, la riqueza del material documental y la capacidad de Llinás para convertir la figura de Borges en un territorio narrativo que se expande sin perder cohesión.
La duración de 330 minutos fue mencionada como parte de la apuesta formal del director, conocido por sus proyectos de gran escala y largo aliento, poniendo a Borges en el centro de la escena cultural internacional a través de una obra que busca iluminar su vida desde una perspectiva tan rigurosa como personal.
Principio de éxtasis en el Colón: gratis por streaming
Vale también mencionar, por último, la puesta en el Teatro Colón del ballet en dos actos inspirado en el libro El Aleph (1949), el cuento homónimo (1945) y el poema “Ausencia” (1923), titulado Principio de éxtasis, que representa todo un acontecimiento cuya última función del domingo 20 será transmitida por streaming.
Según se informó, la función podrá verse gratis desde las 17 a través de los canales oficiales del teatro porteño: www.teatrocolon.org.ar, www.facebook.com/TeatroColonOficial, www.instagram.com/teatrocolon/ y www.youtube.com/teatrocolontv.
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