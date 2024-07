Juli Savioli, íntima como nunca en su nuevo single

“Espinas” se presenta como parte del Lado B de su EP “Perfección” lanzado en 2023. Ahora Juli trae su nuevo sencillo que forma parte de las cinco canciones que completarán el nuevo EP. Este tercer sencillo es la continuación de “Lúcete” y “Mismo Aire” lanzados este año.

Juli Savioli abre su corazón en su último sencillo “Espinas”, explorando temas universales con líneas como: “Hoy no quiero verme desarmada frente a mí”, donde expresa con valentía su vulnerabilidad y autoexploración emocional. En otra parte de la canción, la artista reflexiona: “Quiero desprenderme de las armas”, revelando un deseo profundo por la paz interior.

La canción continúa con la poderosa afirmación: “Quiero defenderme pero no siempre pude ser más fuerte”, destacando la lucha personal contra las adversidades. Además, Juli confiesa: “A veces solo sigo la corriente”, capturando momentos de resignación frente a circunstancias desafiantes.

En un momento de introspección, la artista confiesa: “Hace tiempo no me siento bien, vuelvo a donde no quería volver”, revelando un retorno a experiencias pasadas no deseadas, resaltando la complejidad de su viaje personal. Finalmente, Juli comparte: “Parece que todo el mundo siente la trágica aventura de vivir”, una observación poética sobre la condición humana y sus altibajos emocionales.