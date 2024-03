Laura Tuny lanzó su nuevo tema "Darlo todo"

"Con mi productor, que vive en Miami, trabajamos intercambiando información a la distancia. De esa manera fuimos escribiendo música y letra del tema. Hasta que un día me dice que me va a mandar un demo con lo que había armado. Se me ocurrió escucharlo mientras estaba haciendo bici fija en el gimnasio. Me puse auriculares y cuando empezó la música me invadió una emoción tan grande porque me interpretó tan bien lo que quería, que me puse a llorar. Me miraban como diciendo: ¡pobrecita! Qué mal la está pasando en la bici? Jaja Y yo seguía intentando contener las lágrimas", contó la artista sobre la creación de su nuevo tema.

FOTO_DARLO_TOD_SINGLE_NO_TEXTS.jpg

Sobre cuál espera que sea la recepción de sus oyentes, Laura, indicó: "Me gusta dejarme sorprender por las reacciones de la gente. Espero que sientan la música que les comparto tanto como la siento yo. Que la vivan, que la experimenten a su manera, que la compartan, que la dediquen. Que les produzca algo, lo que sea. Pero que no les sea indiferente. Si logro eso, me siento satisfecha".

Embed - Laura Tuny - Darlo Todo

Quién es Laura Tuny

Laura Tuny es una artista multifacética que inició su carrera profesional con tan sólo seis años de edad cuando integró el coro 'Cantaniño'. De este proyecto se desprendió el grupo “Agüita Clara”, versión infantil de “ABBA”. Posteriormente, Laura interpretó el personaje de Etelvina en 'Señorita Maestra', (telenovela) uno de los ciclos más recordados y exitosos de la televisión argentina.

Continuó su carrera como actriz en programas de televisión como “El camionero y la dama”, “Clave de sol”, “Los otros y nosotros”, “El Palacio de la Risa”, “Alta Comedia”, “Los Benvenutto”, “Inconquistable corazón”, “Poné a Francella”, “El Sodero de mi Vida” y otros.

Su pasión por la música hizo que comenzara a escribir canciones. En 2004 lanzó su álbum debut, “Mi Sello En Tu Piel”. Una adictiva fusión de ritmos latinos y Hip Hop, con temas de su autoría, mostrando el sentir y pensar de una mujer fuerte e independiente. Luego lo lanzó en México y participó de los masivos festivales de radio EXA en las ciudades más importantes de ese país, junto a artistas como Camila, Diego Boneta, Reik, Moderato y Paty Cantú.

Abriendo una nueva etapa en su carrera musical, en 2008, Laura Tuny presentó "MI CAUSA". Un segundo álbum de carácter optimista y positivo, el cual contiene el exitoso tema "La vida llega" que fue cortina del programa de TV "Quinceañeras" de Canal 13.

Como compositora, escribió e interpretó la canción de la película americana "Golden Winter" Y el tema infantil "Hiporopopó" de “canciones de la granja”.

Filmó como actriz en Hollywood su primera película en inglés: "Age Of Dinosaurs" y “Tu momento", un tema suyo, formó parte del film "Sharknado 3".

En 2016 lanzó su tercer disco: "LO NUESTRO", 10 canciones de contagiosos ritmos como la cumbia y el merengue mezclados con el Pop.

Se presentó en el Tayrona Music Fest en Santa Marta (Colombia) y también en diferentes lugares de Argentina.En 2024, Laura se dispone a lanzar “Darlo Todo”, su nueva música, de la mano del multi premiado productor Yadam González (Ganador del Grammy como compositor y productor por “Patria y vida” - Canción del año 2021 - y como coautor junto a Fonseca y Juan Luis Guerra de “Si tu me quieres”, mejor canción tropical 2023). También productor de Diego Torres.