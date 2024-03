Mimi Rose lanzó su nuevo sencillo "Cuando se van las ganas"

“Componer esta canción fue muy especial para mi, porque marcó el momento en el que dejé de sentirme mal por alejarme de personas cuyos valores no se alineaban con los míos. Me acuerdo que estaba sentada en mi cama, viendo como una persona con la que había salido subió unas historias a Instagram con otra chica con el propósito de generar una reacción en mí. Al principio me dolió, pero a los cinco minutos me di cuenta de que estaba haciéndolo con la intención de herirme y ni ganas me dieron de seguir dándole atención, más bien decidí escribir al respecto y convertir mis emociones en arte. Ese día aprendí que cada uno crea su camino, y en el mío yo quiero algo sano. Que prefiero la distancia a la falta de respeto, y que al proteger mi energía y mi corazón casi nada me puede herir”, explicó la joven artista.