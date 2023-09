Pochin lanzó el videoclip de "A nadie le importa" con la participación de varios famosos

Pochin - A NADIE LE IMPORTA (Videoclip Oficial).

En tanto, se espera que cada una de sus ocho primeras canciones representen un estado sobre las vivencias en un vínculo afectivo tóxico y cómo salir adelante y romper ese círculo.

En este caso, “A nadie le importa” surgió después de que en este 2023 Pochin "saliera del closet" con posiblemente la última persona que le importa compartir esta información: el papá de uno de sus mejores amigos, con quien nunca pudo tener el espacio para conversar del tema porque entendía que era una persona conservadora.

Por eso la canción tiene dos significados. Por uno lado, "A nadie le importa" es la frase que dijo el padre del amigo de Pochin en esa charla; y por otro lado, si este señor era el último que el artista sentía que tenía que hablar de su orientación sexual, entonces a nadie le importa literal cómo expresa su sentir y ser, es el cierre de un ciclo y en algún sentido la sensación de libertad total.

pochin

"Me encanta convertir experiencias y sentimientos en canción. Desde chico escribo y me resulta muy terapéutico. Encontré en esa forma de expresarme un mecanismo para tratar de entender mejor las cosas que me pasan a través de las letras que van surgiendo", explicó el cantante uruguayo en el marco de su reciente lanzamiento.