Ruba, la revelación de la música urbana, presentó su track debut "Sucio": "Mi plan es trabajar con muchos músicos en español"

Su contenido único ha generado más de 500 millones de visualizaciones, y algunas interacciones épicas con superestrellas entre las que cuentan Rosalía y Katy Perry, entre otras.

"SUCIO", coescrita por RUBA, Xavy Bally Shay y PUGA, producida por Xavy Bally, con mix & master de PUGA, es una pista vibrante y pegadiza que RUBA coescribió y supo de inmediato que sería un éxito.

En diálogo con minutouno.com, el artista habló de cómo fue crear esta canción y qué se viene para su carrera en los próximos meses. "Mientras estaba en Cartagena, Colombia, decidimos ir a un boliche con el equipo y mientras estábamos ahí, escuché, no sé qué canción estaban tocando, pero era una especie de reggaetón muy fuerte. En ese momento momento pensé, 'necesito hacer esta especie de música'", comenzó diciendo.

"Sucio fue muy bien recibida por parte del público. Todo el mundo pensó que era muy interesante, muy diferente que obviamente una nativa americana cantaba. Es muy interesante y todo el mundo está muy contento con el lanzamiento", agregó.

Y, continuó: "Estoy muy emocionado. Me encanta la música. Especialmente la música latina. Soy de California y eso fue todo lo que estaba alrededor. Es todo lo que escuché en mi edad, artistas como Ricky Martin y Enrique Iglesias me inspiraron. ¡Y Shakira! ¡La amo! Me encanta. Desde mis inicios, criándome aquí en el sur de California, siempre escuchaba música en español.

A pesar de haber comenzado hace poco su camino en la música, Ruba tiene muy claro sus objetivos y reveló cuáles son sueños a futuro.

"Mi objetivo más grande es vender millones de discos con mi música. Mi objetivo final es colaborar con artistas como Manuel Turizo, Karol G y Becky G. Una de mis canciones favoritas de Becky G es Sin Pijama, me encanta", comentó.

"Planeo colaborar con tantos artistas increíbles y enfocar en quién soy junto a la música. Estamos en el año 2024 y esto es todo sobre romper la norma y hacer las cosas que realmente quieres hacer", siguió diciendo.

Y, agregó: "Mi plan es trabajar con muchos músicos en español y poner mi personalidad dentro de toda la música que yo hago y mandar ese mensaje por todos lados. También mi otro objetivo es pasar límites con mi música, romper paredes y quiero ganar no solo eso, sino el respeto de mucha gente y para que ellos también se inspiran a romper paredes y sobrepasar los límites de ellos mismos"

Además, el artista sorprendió al revelar qué cantante argentina es su favorita y sueña con hacer una colaboración en algún momento. "Conozco a Tini Stoessel", lanzó.

"Me encanta ella. Me encanta su sonido, su estética. Ella es muy buena", siguió diciendo sobre la artista argentina, dejando en claro que le encantaría sacar un tema con ella.

Por otro lado, Ruba decidió dejarle unas palabras a aquellas personas que no se animan a seguir sus sueños y sienten que podrían ser juzgados por sus acciones.

"La mayoría de las personas siento que están muy preocupadas por lo que otras van a decir sobre ellas. Pero solo sepan esto, la mayoría de las personas ni siquiera están felices con ellas mismas. Así que haz lo que te hace feliz", expresó.

Y, cerró: "Este es el tipo de diálogo que tengo conmigo mismo. Cada vez que me siento un poco inseguro para saltar, lo digo a mí mismo: '¿Quién se preocupa por lo que piensan otras personas? Porque la mayoría de las personas ni siquiera están felices con ellas mismas. Así que haz lo que te hace feliz y calma las nervios".

