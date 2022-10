Slipknot vuelve a la Argentina para presentar su nuevo disco

El primer adelanto fue "The Chapeltown Rag", que salió cuando la banda todavía estaba en la ruta cumpliendo con los shows para promocionar "We Are Not Your Kind" (2019), que habían quedado suspendidos por el coronavirus. Luego le siguieron "The Dying Song (Time To Sing)" y la explosiva "Yen", que ya tienen sus respectivos videos dirigidos por M. Shawn Crahan (y en el más reciente aparece Corey Taylor sin máscara, otra que un "crossover").

Una de las particularidades de la banda de Iowa es que no tienen problema en hacer enojar a los fans de su sonido más pesado con las variaciones que hacen a su estilo, a su música y a sus letras. De paso este ciclo viene con las máscaras renovadas y con los últimos miembros en entrar (Jay Weinberg, Alessandro Venturella y Michael Pfaff, perdón, Tortilla) cada vez más cómodos en su rol arriba y abajo del escenario.

En una nueva prueba del interés del público metalero local, las entradas se agotaron en menos de seis horas, tanto los abonos de dos días como las de Slipknot y las de Judas Priest, que llega a festejar sus 50 años con el heavy metal.