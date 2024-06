"Tengo suerte de estar viva": la fuerte revelación de Halsey en su nueva canción

En uno de los videos, la cantante dejó en claro que mantiene la esperanza de estar libre de enfermedades cuando cumpla 30 años. Gran parte de este deseo es para volver a ser una madre activa para su pequeño hijo.

"Me siento como una anciana", comentó mientras se tocaba las piernas con mucho dolor. "Me dije a mí misma que me estoy dando dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma, y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta", agregó.

Hace por tiempo, Halsey lanzó la canción “The End”, donde comparte detalles íntimos sobre su batalla contra la enfermedad. En una de las estrofas canta: "Cada dos años, un médico dice que estoy enferma, saca una nueva bolsa de trucos y luego me los ponen. Al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Cuando te conocí dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo".

Hay que destacar que esta no es la primera vez que Halsey habla de sus problemas de salud. En el año 2022, contó que padece el síndrome de Ehlers-Danlos, una condición que afecta la firmeza de la piel y el funcionamiento de las articulaciones; el síndrome de Sjögren, que impide la formación de lágrimas y saliva y causa sequedad en la boca; y el síndrome de activación de mastocitos, que puede desencadenar síntomas como anafilaxia, urticaria y dificultades respiratorias.

Embed - halsey on Instagram: "Thank you guys for the unbelievable amount of love for “The End” and the support you’ve shown me since its release. I realize everyone is catching up with news I’ve held in for a very long time, and I wasn’t sure how much I wanted to share. You’ve all been so kind so I want to share a bit more. In 2022, I was first diagnosed with Lupus SLE and then a rare T-cell lymphoproliferative disorder. Both of which are currently being managed or in remission; and both of which I will likely have for the duration of my life. After a rocky start, I slowly got everything under control with the help of amazing doctors. After 2 years, I’m feeling better and I’m more grateful than ever to have music to turn to. I can’t wait to get back where I belong: With you all Singing and screaming my heart out."