Yari M. lanzó su nuevo sencillo "Mi Corazón"

La artista estuvo trabajando arduamente en su carrera musical, y este nuevo lanzamiento es un testimonio de su dedicación y talento. Con "Mi Corazón", la artista no solo busca conquistar el corazón de su público, sino también posicionarse como una de las figuras más prometedoras del pop latino.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el videoclip oficial se estrenará próximamente en el canal de YouTube de Yari M.

Yaritzell M Cordero Ayala (Carolina, Puerto Rico; 21 de marzo de 1999), más conocida por su nombre artístico Yari M, es una cantante y compositora puertorriqueña conocida por su conmovedora fusión de R&B latino urbano, latín pop, balada y house.

Nacida en Carolina Puerto Rico, desde pequeña le ha gustado la música y su sueño siempre ha sido enseñarle su talento al mundo. Su sueño siempre fue hacer música y ser una mujer con sus propios negocios.

En 2021 publicó su primer EP, "Yo Soy", con seis canciones que combinan a la perfección elementos urbanos y pop. Uno de los temas, "Freshy", obtuvo una gran repercusión con un remix en el que participaron los artistas puertorriqueños Randy Nota Loca y Brray, acumulando más de un millón de visitas en YouTube y Spotify. El talento de Yari M fue aún más reconocido cuando colaboró en el álbum de Randy "Romances de una Nota", destacándose como la única artista femenina entre los notables músicos latinos.

En 2023, Yari M logró su primer éxito en la lista Billboard con su canción de bachata "Está Lloviendo", lanzada a través de su propio sello discográfico, "Black Diamond Music".

El tema debutó en el número 19 de la lista Tropical Airplay, alcanzando una audiencia de más de 506.000 personas. El espíritu emprendedor de Yari M la llevó a fundar su propio sello discográfico, "Black Diamond Music". Como vicepresidenta del sello, también se convirtió en propietaria de uno de los primeros estudios Dolby Atmos de Miami, lo que le proporcionó un espacio creativo para dar vida a su visión artística.

La trayectoria de Yari M en la industria musical está marcada por su compromiso con el crecimiento y su deseo de ofrecer un sonido fresco a su público. Actualmente está preparando su primer álbum y colaborando con varios artistas latinos para ampliar su repertorio y explorar nuevos horizontes musicales. Con cada esfuerzo, Yari M sigue evolucionando como artista, dejando una huella indeleble en su carrera.

Embed - YARI M on Instagram: "No quería aceptarlo pero ya lo entendí que no eres para mi y que no soy para ti... #reels #micorazon"