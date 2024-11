Muy enamorados: Javier Milei le cantó en vivo y en inglés a Yuyito González

Desde el inicio de la charla, quedó claro que la relación entre el político y la conductora no ha hecho más que fortalecerse. Yuyito reveló que comenzó a interesarse por la música de Elvis Presley gracias a las recomendaciones de Milei. “Me gustan mucho las canciones que tienen algo de nosotros”, expresó González, refiriéndose a “Let it be me” y “Unchained Melody”, dos temas que han llegado a formar parte de su historia juntos.

Para sorpresa de todos, el jefe de Estado se animó a cantar esta última en vivo, mostrando una faceta sensible y romántica que rara vez se ve en él. La emotiva interpretación dejó entrever su admiración por el Rey del Rock and Roll y, al mismo tiempo, conmovió visiblemente a su pareja, quien lo miraba embelesada.

Después de su interpretación, Milei compartió el origen de su pasión por Elvis Presley. Explicó que su fanatismo surgió tras ver un documental sobre el icónico recital de Elvis en Hawái, en 1973. "Desde que lo vi, quedé muy impactado", confesó el presidente, recordando cómo esa presentación lo dejó fascinado por el artista.

Entre sus canciones favoritas, destacó “Suspicious Minds”, una pieza que, según él, tiene una letra muy profunda y una fuerza musical única. Además, reveló que posee más de cien discos de Elvis en su colección personal, una muestra de su devoción hacia el legendario cantante.

El romántico guiño que Yuyito González tuvo con Javier Milei en medio de la entrevista

El reencuentro de Milei y Yuyito en el programa estuvo cargado de momentos de complicidad y humor. Fiel a su estilo, rompió el hielo con una broma: “Yo te hago una pregunta a vos. ¿Es difícil hacerme una pregunta si estamos todos los días juntos?”. La respuesta de Yuyito fue igual de cómplice: “Sí, pero pensé que iba a ser más difícil. ¡Con vos todo fluye, amor!”.

Un momento memorable de la entrevista fue cuando Yuyito recordó su primer beso con Milei, una historia que no dudó en compartir al aire. Contó que se gestó durante la presentación de un libro del político en el Luna Park, donde ella misma gestionó su entrada para acompañarlo.

Entre risas, Yuyito añadió que Milei estaba tan concentrado en el evento que casi no tuvo tiempo de ensayar su discurso porque ambos charlaron durante varios minutos en el camarín.

La entrevista dejó entrever cómo la relación entre el presidente y la conductora se ha convertido en un refugio de cariño y apoyo mutuo, aún en medio de las exigencias de la vida pública.